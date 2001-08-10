Сахалинский социально-реабилитационный центр для инвалидов приступил к приему пациентов

Сахалинский социально-реабилитационный центр для инвалидов принял первых пациентов. Ежедневно в комплексе общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров смогут проходить процедуры до 200 человек. Здесь созданы все условия для адаптации и восстановления. На строительство и оснащение объекта было выделено 1,2 млрд рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

При проектировании, строительстве и оборудовании центра постарались учесть все нюансы. Для удобства инвалидов-колясочников даже таблички с указанием функционала кабинетов разместили ниже, чем обычно. Во многих помещениях установлены специальные устройства для перемещения маломобильных пациентов, специальный подъёмник есть и в бассейне.

- За десять лет я в первый раз оказалась в бассейне, благодаря специальному подъемнику. Ощущения непередаваемые, так здорово! Занятия для нас проводят тренеры по адаптивной физкультуре. Это очень важно для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, – поделилась впечатлениями жительница Холмска Надежда Никифорова.

В центре также проходят реабилитацию слабовидящие и слепые, люди с дефектами слуха, инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В учреждении есть отделение для стационарного пребывания на 25 мест. В палатах установлены многофункциональные кровати, кресла, телевизоры, возле каждой комнаты - отдельная ванная.

- Мы улыбаемся – это уже хороший результат! Персонал заботливый, помогают во всем. Повара прекрасно готовят, – с воодушевлением рассказала Елена Абрамова из Чехова.

- Это самый современный центр для реабилитации инвалидов на Дальнем Востоке, да и до Урала подобных нет. Здесь представлены лучшие образцы профильной техники, выпускаемой в России и мире. На прилегающей территории построим еще и тренажёрный центр, – отметил Олег Кожемяко во время посещения учреждения. - Вскоре и детский центр «Преодоление» переедет в новое здание.

Среди передового оборудования особо выделяется роботизированное ортопедическое устройство «Локомат Про», предназначенное для восстановления навыков ходьбы. Установка помогает телу «вспомнить» утраченные движения. Заставляет мышцы, которые длительное время находились в бездействии, включиться в работу. Для каждого пациента инструктор подбирает индивидуальную нагрузку, регулирует скорость и даже стиль походки.

- В процессе реабилитации важны все нюансы, в том числе, и психологические. В одном из помещений у нас обустроена типовая кухня с набором посуды и бытовой техники, где люди после тяжелых травм или инсультов проходят один из этапов социально-бытовой адаптации, восстанавливают утраченные функции. Сегодня вместе с куратором они учатся открывать холодильник, пытаются нарезать продукты, – пояснила директор Сахалинского социально-реабилитационного центра для инвалидов Татьяна Жаркова.

Учреждение состоит из 7 блоков разной этажности, строительство объекта завершено во второй половине прошлого года. Позднее была продолжена работа по оснащению центра необходимым оборудованием, велся подбор персонала, решались другие организационные вопросы.

- Это первое специализированное реабилитационное учреждение для инвалидов старше 18 лет, построенное на Сахалине. Ранее во многих случаях жители области были вынуждены выезжать за пределы региона, чтобы пройти реабилитацию. Теперь полный комплекс доступен в Южно-Сахалинске. Всего в области проживает более 20 тысяч инвалидов, – уточнили в региональном министерстве социальной защиты.

В огромном здании предусмотрели место и для профильных служб, сюда переехал колл-центр для слабослышащих и глухих. С диспетчерами абонент может связаться по Skype, электронной почте, через СМС-сообщения. Обращения бывают разные, часто просят помочь с оформлением документов или просто вызвать такси - для глухого человека это серьезная проблема.

В центре оборудован пункт проката технических средств реабилитации. А в ближайшее время в одном из блоков заработает мини-фабрика для изготовления протезов.

- Человек пришёл - мы ему выдали примерочные протезы. Пациент должен к ним привыкнуть, опробовать при ходьбе, на тренажерах. Если что-то не подходит, мы можем на месте быстро настроить, – сообщил техник-протезист центра Дмитрий Больба.

Часть помещений в комплексе выделена под библиотеку для слабовидящих и слепых. У нее просторный читальный зал, предусмотрен даже кабинет для выпуска собственных изданий и студия звукозаписи. Для посетителей и пациентов уже начали проводить тематические вечера. Это тоже своеобразная терапия.

- Курс пребывания в стационарном отделении – 21 день, в полустационарном от 1 до 3 месяцев. Сейчас идет запись представителей районов области на февраль – март, – рассказали в центре. - Чтобы к нам попасть, надо сначала обратиться к терапевту по месту жительства и получить направление. Потом на первичный приём в центр можно записаться по телефону (4242) 515-460.

Новый социально-реабилитационный центр построен в рамках программы «Доступная среда», она реализуется по инициативе президента страны. Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия федеральной программы до 2025 года.