Пенсионный фонд выплатит правоприемникам пенсии умерших граждан

В отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 2017 году за выплатой пенсионных накоплений умерших застрахованных граждан обратились 446 правопреемников.

На Сахалине и Курилах в 2017 году принято 427 положительных решений о выплате пенсионных накоплений правопреемникам и 411 решений - о дополнительной выплате. Общая сумма выплат — 28 млн 953,7 тыс. рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

С начала 2000-тысячных годов у сахалинцев и курильчан начали формироваться пенсионные накопления из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В 2002 - 2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе. А с января 2009 года они появились у всех, кто вступил и участвует в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений. В состав этих средств входят страховые взносы, перечисленные работодателем в год смерти застрахованного лица, чистый финансовый результат от временного размещения фондом страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

В соответствии с законодательством, Пенсионный фонд РФ выплачивает правопреемникам пенсионные накопления умершего застрахованного лица, за которого уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления перечисляются правопреемникам только в том случае, если смерть застрахованного лица наступила до момента назначения ему выплат пенсионных накоплений.

За весь период действия законодательства о выплате средств пенсионных накоплений в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц, областным отделением Пенсионного фонда РФ принято 5 тыс. 423 решения на выплату средств пенсионных накоплений и 4 тыс. 717 решений - о дополнительной выплате. Общая сумма выплат - 188 млн рублей.

С возникшими вопросами можно обратиться на телефон «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.