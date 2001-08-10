Инженер-конструктор провел мастер-класс по переукладке парашютов
Центр технических видов спорта посетил Владимир Кочергин, инженер-конструктор компании «Паравис» - ведущего производителя парашютов, парапланов, парамоторов, паралетов и кайтов в России с 1992 года. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦТВС.
Для воспитанников парашютной секции центра он провел мастер-класс по переукладке парашютных систем и рассказал о своей работе. Владимир Кочергин испытывает парашюты и другое снаряжение, производимое «Парависом». Ролики с испытаний вызвали у ребят восторг. Конструктор также высоко оценил подготовку воспитанников учреждения и их интерес к небу. Он вручил им тематические значки.
Компания «Паравис» - поставщик парашютных систем и для секции ЦТВС. Сегодня в ней бесплатно занимаются 24 подростка. У ребят второго года обучения за плечами 15-20 прыжков, у «первокурсников» – 1-3. Прыжки осуществляются с самолета Ан-2. Также ЦТВС оказывает услуги по организации прыжков с парашютом для всех желающих.
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