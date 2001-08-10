В Южно-Сахалинске состоится круглый стол для участников жилищных программ

Участников жилищных программ приглашают на круглый стол, который состоится 2 февраля в Сахалинской областной библиотеке. Организатором мероприятия выступает МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска».

Как рассказали его специалисты, основная задача круглого стола - дать возможность обсудить ключевые вопросы реализации жилищных программ на территории городского округа, а также из первых уст узнать о проблемах, с которыми сталкиваются обладатели сертификатов на получение социальной выплаты. К диалогу приглашаются участники жилищных программ прошлых лет, горожане, которые сейчас получили сертификаты, граждане, находящиеся в резерве.

На их вопросы ответят специалисты МКУ «Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска», первый вице-мэр города Наталия Куприна, курирующая этот блок работы. Также приглашены представители общественных организаций, члены жилищно-строительных кооперативов, депутаты.

Начало круглого стола в 17.00. Вход свободный.