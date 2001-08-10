В Холмске прошел «День дорожной безопасности»

30 января сотрудниками ГИБДД Холмска, а также педагогами, воспитанниками подготовительной группы и родительским патрулем для воспитанников детского сада «Солнышко» был проведен «День дорожной безопасности». Об этом ТИА «Острова» рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу.

День безопасности начался для дошкольников с ознакомительной экскурсии, которая была проведена инспектором ГИБДД с целью закрепления у детей навыков безопасного поведения на дорогах, изучение дорожной обстановки вблизи дошкольного учреждения. В начале экскурсии с детьми был проведен инструктаж по безопасности дорожного движения для пешеходов. В ходе следования сотрудники ГИБДД, «Зебра» и «Светофор» рассказывали дошкольникам об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах. Разобрали ошибки, которые допускают юные пешеходы при переходе проезжей части дороги. Кроме того, были рассмотрены и изучены регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Дети узнали, что прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода.

Также на центральной площади города провели пропагандистскую акцию «Берегите наши сердечки!». Цель акции – привлечение внимания общественности к вопросам обеспечения детской дорожной безопасности. Госавтоинспекторы, совместно с участниками мероприятия призывали водителей соблюдать правила дорожного движения. Каждому водителю воспитанники напомнили, что самое важное для них – сберечь детские жизни, а для этого необходимо заботиться об их безопасности в машине и на дороге. В ходе проведения акции дошкольники дарили каждому водителю сделанные из бумаги яркие сердечки и ладошки с пожеланиями, а также памятки по Правилам дорожного движения.

Водители благодарили детей, обещали не нарушать правила, всегда быть внимательными и бдительными на дороге, а также беречь их «маленькие сердечки».

На память о данном мероприятии, воспитанники получили памятки для пешеходов, сладкие подарки и яркие воздушные шары.