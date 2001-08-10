Акцию «Шагающий автобус» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
В формате «Шагающий автобус» прошла акция, для воспитанников детского сада № 27 «Зарничка», организованная дорожной полицией Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГБДД УМВД России по Сахалинской области.
В этот раз юные участники дорожного движения вместе с педагогами, родителями и автоинспекторами областного центра, отправились изучать перекресток улицы Пуркаева и проспекта Мира. По пути движения экскурсии инспекторы объяснили будущим первоклассникам значение дорожных знаков 2.4 «Уступи дорогу», 5.21 «Жилая зона» и 5.18, 5.19 «Пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД акцентировали внимание детей на обустройстве пешеходных переходов. Дошкольники имели возможность, организованной группой перейти проезжую часть как на регулируемом, так и на нерегулируемом пешеходном переходе. Понаблюдали дети и за работой светофоров на перекрестке, познакомились со значением дорожной разметки.
Вернувшись в детский сад, дошкольники поделились своими впечатлениями с автоинспекторами и повторили правила безопасного поведения на дорогах. По окончании акции, воспитанники детского сада получили от инспекторов памятки юного пешехода, для того чтобы вместе с родителями, в очередной раз повторить правила дорожного движения.
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