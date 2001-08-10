В Южно-Сахалинске пройдет масленичная ярмарка

В Городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдет ярмарка-выставка «Масленичные потешки».

Как сообщили ТИА «Острова» в городском парке,18 февраля с 13:00 до 15:00 на аллее сакуры (рядом с кафе «Мама-кофе») будет проходить ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».

Заявки от участников принимаются с сегодняшнего дня до 15 февраля. При подаче заявки вам необходимо указать вид товара или продукции, предполагаемой к реализации. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по номеру 72-45-75.