56,18|69,93|68,73
13:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске пройдет масленичная ярмарка
В Городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдет ярмарка-выставка «Масленичные потешки».
Как сообщили ТИА «Острова» в городском парке,18 февраля с 13:00 до 15:00 на аллее сакуры (рядом с кафе «Мама-кофе») будет проходить ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».
Заявки от участников принимаются с сегодняшнего дня до 15 февраля. При подаче заявки вам необходимо указать вид товара или продукции, предполагаемой к реализации. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по номеру 72-45-75.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:25 Сегодня Юрий Трутнев предложил максимально снизить ипотечные ставки на Сахалине
- 10:51 Сегодня Сахалин может получить более 130 новых социальных объектов
- 11:07 Сегодня Сахалин может стать площадкой для отработки новых инструментов развития Дальнего Востока
- 13:10 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет масленичная ярмарка
09:50 25 Января На Сахалине готовятся к новому циклону
16:00 25 Января Невельский суд принял решение о конфискации судна, выдававшего себя за другое
- 17:06 25 Января Снегоуборочная техника в Южно-Сахалинске будет работать всю ночь
- 16:09 25 Января На Сахалине подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса научных работ
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
08:08 10 Января Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей
Выбор редакции
- 16:44 Сегодня На Сахалине объёмы производства мяса растут
- 16:35 Вчера Баскетболисты из Невельска и Долинска завоевали путевки на областной финал чемпионата «КЭС-Баскет»
- 14:41 Вчера В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
- 12:16 Вчера Инженер-конструктор провел мастер-класс по переукладке парашютов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?