На Сахалине обсудили прирост востребованных агроресурсов

Сахалинские аграрии увеличат выпуск востребованных у островитян видов сельхозпродукции. Такую задачу перед министерством сельского хозяйства области и товаропроизводителями поставил губернатор Олег Кожемяко. На совещании в региональном правительстве он заслушал отчет о реализации аграрных проектов в южной части Сахалина. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора области.

В их числе - тепличный комплекс в окрестностях Южно-Сахалинска общей площадью 8 гектаров. Сегодня он признан лучшим на Дальнем Востоке. Технология производства соответствует мировым стандартам: современное оборудование следит за световым режимом, регулирует температуру и управляет вентиляцией.

Строительство комплекса велось несколько лет при поддержке областных властей. Завершающую четвертую очередь АО «Совхоз «Тепличный» - резидент созданной на Сахалине территории опережающего развития «Южная» - ввел в эксплуатацию в январе. До начала реализации проекта совхоз ежегодно производил 3000 тонн овощей закрытого грунта. По итогам 2017 года, при действующих трех очередях, производство превысило уже 5300 тонн. А с вводом четвертой по прогнозу сборы тепличных овощей увеличатся до 6 300 тонн.

- На первоначальном этапе перед нами ставилась задача – получить как можно больше овощей, вне зависимости от их сорта. Теперь важно другое – наращивать поставки на островной рынок тех видов продукции, которые пользуются повышенным спросом у сахалинцев и курильчан. Это мелкоплодные томаты и огурцы, которые обладают лучшими вкусовыми характеристиками, - сообщил генеральный директор хозяйства Виктор Бутков.

Потребительский спрос стараются учесть и в компании «Мерси Агро Сахалин». При поддержке региональных властей компания построила свиноводческий комплекс на 12 тысяч голов, и по итогам 2016 года реализовала более 1,3 тысячи тонн мяса. В марте того же года началось строительство второй очереди на 50 тысяч голов откорма. И уже в сентябре 2017-го она дала первую партию мяса.

Только за прошлый год комплекс «Мерси Агро Сахалин» отгрузил 2360 тонн мяса, по итогам 2018-го запланировано произвести свыше 6000 тонн. Обеспеченность Сахалинской области собственной свининой при этом увеличится до 67 процентов, отметил руководитель компании Алексей Пахомов. Для сравнения, еще 3-4 года назад показатель был в 10 раз меньше.

- Почти 40 процентов всей продукции идет в супермаркеты. Поставляем ее также в социальные учреждения, больницы и воинские части. Сейчас монтируем новую конвейерную линию и две вакуумные установки. Оборудование европейское, упакованное с его помощью мясо может храниться без консервантов до двух недель, - рассказал Пахомов.

Однако, продолжил он, предприятие столкнулось со сложностями при продажах. Большинство магазинов на Сахалине имеют холодильные витрины для хранения лишь мороженной продукции. Помещенная в них свежая свинина теряет свои полезные свойства и привлекательность для покупателя. Выход из ситуации, по мнению губернатора, может быть в развитии собственной торговой сети.

- Областные власти готовы помочь компании с приобретением в лизинг специальных витрин для охлажденного мяса, - отметил Олег Кожемяко. - Важно охватить всю Сахалинскую область – поставлять качественную свежую продукцию не только по югу острова, но и в глубинку. Это главное условие при реализации аграрных проектов в регионе. Хорошо, что вы уже сегодня снабжаете своей продукцией социальные учреждения и больницы. Думаю, она могла бы разнообразить меню и в школьных столовых.

В ближайших планах «Мерси Агро Сахалин» – открыть собственный цех переработки. Это поможет увеличить ассортимент мясной продукции.

Подобную перерабатывающую линию рассчитывают запустить и на птицефабрике «Островная». Предприятие сейчас активно развивает бройлерное производство, модернизированы 4 птичника яичного направления. Ожидается, что в 2020 году производство яйца достигнет 120 миллионов штук, а мяса птицы – более 6 тысяч тонн.

А в селе Раздольном Корсаковского района готовится к открытию молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада. При ее строительстве использован лучший опыт сельхозпредприятий Республики Беларусь. Под крышу уже возведены все здания животноводческого комплекса, завершается монтаж стойлового оборудования для содержания коров. Первая партия скота сюда прибудет во втором квартале 2018 года. При выходе на проектную мощность новая ферма начнет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока.

Неподалеку от комплекса – для его работников – построили первый на Сахалине агрогородок. В его составе 50-одноэтажных благоустроенных домов. Каждая новостройка имеет три комнаты и общую площадь более 100 квадратных метров. К домам прилегают земельные участки и хозяйственные постройки. Сейчас жилые здания оформляют в регистрационной палате. Уже в ближайшее время они будут заселены.

Как считает губернатор, помогать с жильем необходимо работникам и других сельхозпредприятий Сахалина. Один из вариантов – строить для специалистов-аграриев арендные дома, в которых те смогут выкупить квартиры в собственность на льготных условиях. Региональное правительство намерено реализовать эту инициативу, заручившись поддержкой депутатов Сахалинской областной думы.