Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2018
Сегодня 21:44
56,18|69,93|68,73
Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
15:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В школе № 32 Новоалександровска отметят День науки

Мероприятие, посвященное Дню российской науки, 7 февраля пройдет в школе № 32 Новоалександровска (пер. Железнодорожный, 12а). Начало в 10.00.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, островные ученые, сотрудники краеведческого  и художественного музеев, музея книги А.Чехова «Остров Сахалин», члены регионального отделения общественной организации общества «Знание» России представят школьникам достижения сахалинских исследователей.

В течение дня ребята младших классов примут участие в изучении растений из пришкольной теплицы, а старшеклассники представят экспертам института морской геологии и геофизики ДВО РАН материалы учебно-исследовательских работ.

Сотрудники Сахалинского зооботанического парка проведут для школьников интерактивные занятия, а члены клуба «Наследие», функционирующего при музее истории Синегорска, расскажут о результатах своей поисковой деятельности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?