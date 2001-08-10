В школе № 32 Новоалександровска отметят День науки
Мероприятие, посвященное Дню российской науки, 7 февраля пройдет в школе № 32 Новоалександровска (пер. Железнодорожный, 12а). Начало в 10.00.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, островные ученые, сотрудники краеведческого и художественного музеев, музея книги А.Чехова «Остров Сахалин», члены регионального отделения общественной организации общества «Знание» России представят школьникам достижения сахалинских исследователей.
В течение дня ребята младших классов примут участие в изучении растений из пришкольной теплицы, а старшеклассники представят экспертам института морской геологии и геофизики ДВО РАН материалы учебно-исследовательских работ.
Сотрудники Сахалинского зооботанического парка проведут для школьников интерактивные занятия, а члены клуба «Наследие», функционирующего при музее истории Синегорска, расскажут о результатах своей поисковой деятельности.
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