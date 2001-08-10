В Южно-Сахалинске пройдет открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) пройдет в Южно-Сахалинске с 5 по 9 февраля 2018 года. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования области, в чемпионате примут участие более 150 участников и столько же экспертов.

Соревнования состоятся по 24 компетенциям на 5 площадках:

Сахалинский техникум сервиса - «Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Флористика», «Технологии моды»;

Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства - «Сварочные технологии», «Столярное дело», «Сантехника и отопление», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Машинист бульдозера»;

Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж»;

Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса (Холмск) - «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

СахГУ «Политехнический колледж» - «Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах», «Туризм», «Администрирование отеля», «Педагогика дополнительного образования», «Рекрутинг», «Робототехника», «Сетевое и системное администрирование».