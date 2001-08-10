В Южно-Сахалинске пройдет открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) пройдет в Южно-Сахалинске с 5 по 9 февраля 2018 года. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования области, в чемпионате примут участие более 150 участников и столько же экспертов.
Соревнования состоятся по 24 компетенциям на 5 площадках:
Сахалинский техникум сервиса - «Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Флористика», «Технологии моды»;
Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства - «Сварочные технологии», «Столярное дело», «Сантехника и отопление», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Машинист бульдозера»;
Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж»;
Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса (Холмск) - «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
СахГУ «Политехнический колледж» - «Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах», «Туризм», «Администрирование отеля», «Педагогика дополнительного образования», «Рекрутинг», «Робототехника», «Сетевое и системное администрирование».
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