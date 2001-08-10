На Сахалине объёмы производства мяса растут

На плановую мощность выходит комплекс по производству свинины в селе Таранай. Запланированный объем производства - более 6 тысяч тонн мяса в год. Сейчас на предприятии развивают переработку собственной продукции, создаются условия для хранения охлажденного мяса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Мы ориентируемся на покупательский спрос. Потребители хотят видеть на прилавках разделанное мясо. Поэтому перед нами стоит задача - создать цех глубокой переработки сырья, и мы ее решаем. Пока выделили помещение, установили конвейерную линию и поставили оборудование для упаковки продукции. Если раньше срок хранения для охлажденной свинины был три дня, то теперь за счет вакуумной упаковки, он увеличился до семи, – рассказал о новшествах генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов. - 30 процентов сырья продаем в полутушах, а мы их 540 в день выпускаем. Весь остальной объём продукции необходимо разделать и упаковать. К этому мы и стремимся.

Строить цех по глубокой переработке свинины на территории комплекса начнут уже в этом году, а запустить в эксплуатацию планируют в 2019-ом. Современные технологии и оборудование позволят расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить срок хранения охлажденного мяса до 14 суток.

Проект реализуется при поддержке региональных властей. Акционерное общество «Мерси Агро Сахалин» - один из резидентов территории опережающего развития «Южная». Комплекс был запущен в 2015-ом году, в 2016-ом здесь выпустили 1,3 тыс. тонн свинины. Спрос на продукцию очень высокий, поэтому было принято решение о строительстве второй очереди, эта работа проделана в кратчайшие сроки.

- В области растет производство мяса всех категорий и для этого создаются необходимые условия. Задача - обеспечить жителей Сахалина и Курил доступными и качественными продуктами. По итогам 2017 года во всех хозяйствах произведено 8,5 тыс. тонн мяса, это на 33 процента больше, чем в 2016-ом, – прокомментировал начальник отдела животноводства регионального министерства сельского хозяйства Илья Юрьев. – В 2017 году на комплексе в Таранае произвели уже 2,3 тыс. тонн свинины, вторая очередь запущена в сентябре.

Динамика влияет и на стоимость мясной продукции. На ценообразовании также отражается процесс рост числа фирменных точек, где мясо продают с минимальной наценкой. Это стационарные павильоны и передвижные автолавки. И если в 2015-ом году средняя цена на охлажденную свинину составляла 550 рублей, то сейчас минимальная стоимость – 250 рублей (фермерский разруб).

- Лопатка бескостная охлажденная стоит у нашего сахалинского производителя 413 рублей за килограмм, цена на аналог с материка в розничной сети Южно-Сахалинска может превышать 900 рублей, – привела пример министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. - Мясо из Тараная, при помощи службы прямой доставки предприятия, развозят по районам Сахалина, для этого приобретен спецтранспорт. Отгружается продукция и на Южные Курилы. При этом, чтобы цена для конечного потребителя была доступной, компенсируются транспортные расходы.

Сельскохозяйственная отрасль стабильно показывает положительную динамику по всей стране. Это результат выполнения поручений президента Владимира Путина по увеличению объёмов продуктов собственного производства.