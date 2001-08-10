В южно-сахалинском зоопарке соберут гостей на «Зимние забавы»
В ближайшую субботу, 3 февраля в 15.00 всех любителей активного зимнего отдыха соберут на фольклорном празднике «Зимние забавы» в южно-сахалинском зоопарке.
Встречать гостей будет самый талантливый скоморох Кузьма и ослепительная плутовка Алиса. В программе праздника – традиционные зимние народные забавы, конкурсы и эстафеты, загадки и потешки, музыкальные физкультминутки, розыгрыш пригласительных билетов. Изюминкой праздника станет «тайное животное», возможность увидеть его представиться только на празднике. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.
Мероприятие подарит вам массу положительных эмоций и хорошее настроение. Проводится на территории зоопарка напротив кассы.
В воскресенье, 4 февраля в 14.00 в помещении экзотариума пройдет интерактивное мероприятие «Животные семейства псовых».
Гости праздника смогут познакомиться с интересными фактами о животных нашего зоопарка, их собратьях в дикой природе. Познавательные викторины, загадки и веселые музыкальные физкультминутки не оставят равнодушными никого из присутствующих.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:16 Сегодня В областном центре выявили воров электроэнергии
- 09:30 Сегодня Житель Смирных проведет 5 лет в колонии за убийство
12:09 Сегодня В Сахалинском театре имени Чехова сменилось руководство
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском зоопарке соберут гостей на «Зимние забавы»
17:02 26 Января Сахалинские хоккеисты вернулись победителями из Кореи
- 17:38 26 Января В выходные дни на территории Южно-Сахалинска будет лавиноопасно
- 15:40 26 Января Сахалинца приговорили к году условно за убийство собаки на глазах ребенка
- 15:52 26 Января В Южно-Сахалинске состоится серия патриотических мероприятий для школьников
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
08:08 10 Января Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?