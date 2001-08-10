Тихоокеанское
информационное агентство
2 Февраля 2018
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09:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В южно-сахалинском зоопарке соберут гостей на «Зимние забавы»

В ближайшую субботу, 3 февраля  в 15.00 всех любителей активного зимнего отдыха соберут на фольклорном празднике «Зимние забавы» в южно-сахалинском зоопарке.

Встречать гостей будет самый талантливый скоморох Кузьма  и ослепительная плутовка Алиса. В программе праздника – традиционные зимние народные  забавы, конкурсы и эстафеты, загадки и потешки, музыкальные физкультминутки, розыгрыш пригласительных билетов. Изюминкой праздника станет «тайное животное», возможность  увидеть его представиться только на празднике. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.

Мероприятие подарит вам массу положительных эмоций  и хорошее настроение.  Проводится на территории зоопарка напротив кассы.

В воскресенье, 4 февраля в 14.00 в помещении экзотариума пройдет интерактивное мероприятие «Животные семейства псовых».

Гости праздника смогут  познакомиться с интересными фактами о животных  нашего зоопарка, их собратьях в дикой природе. Познавательные викторины, загадки и веселые музыкальные физкультминутки не оставят равнодушными никого из присутствующих.

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