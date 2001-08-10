В областном центре выявили воров электроэнергии

Совместную работу по выявлению жильцов многоквартирных и частных домов, которые несанкционированно подключаются к электричеству, ведут администрация Южно-Сахалинска, ОП «Энергосбыт», управляющие организации и УВД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В основном самовольно подключаются к системе электроснабжения те жильцы, квартиры которых были обесточены по причине задолженности. Такие меры принимают в случае неуплаты по квитанциям более 2 месяцев. После первого предупреждения у собственника есть 20 дней на оплату счетов. Если этого не происходит, квартиру обесточивают. По данным Энергосбыта, в январе предупреждение получили 270 должников.

После отключения адреса находятся на контроле. Рейды проводятся регулярно. Только на этой неделе было проверено порядка 160 ранее отключенных квартир. Долг перед энергетиками у них составляет от 20 до 100 тысяч рублей. В трети квартир собственники вновь самовольно подключились к приборам учета (счетчикам), так и не оплатив задолженность. При этом они подключаются к общедомовой фазе или к чужому прибору учета. Соответственно, когда производятся начисления, плата за ворованные киловатты ложится на жильцов всего дома или на соседнюю квартиру. Поэтому, если вы заметили, что сумма в вашей квитанции стала существенно отличаться от обычной, необходимо обратиться в управляющую компанию, специалисты проведут обследование на предмет сторонних подключений.

Работа по выявлению случаев хищения электроэнергии ведется регулярно. В первую очередь это выясняется контролерами, инженерами-инспекторами при ежемесячном снятии показаний приборов учета. Они обращают внимание на порядок подключения проводов в щитках на лестничных площадках. Специалисты отмечают, что чаще всего встречаются случаи, когда жильцы воруют электроэнергию «частично». Например, самовольно подключают к общедомовой фазе свой электротитан.

В рейдах принимают участие участковые инспекторы. По всем зафиксированным нарушениям составляются акты для дальнейшего направления в правоохранительные органы. В случае если собственник признает факт хищения электроэнергии, протокол об административном нарушении составляется на месте. Далее в судебном порядке на нарушителя будет наложен штраф от 10 тысяч рублей. Аналогичная работа ведется и в частном секторе Южно-Сахалинска.