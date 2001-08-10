В Корсаковском районе с оторвавшейся льдины спасли людей

Сахалинским спасателям поступила информация о том, что в заливе Анива, в районе села Третья Падь Корсаковского района, оторвало льдину, на которой находится 10 рыбаков-любителей. Льдина находилась на удалении 300 метров от берега, толщина льда 30-40 см. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели Корсаковского аварийно-спасательного отряда, спустили лодку и приступили к спасению людей. Им помогали работники противопожарной службы Сахалинской области с отдельного поста села Соловьёвка Корсаковского района. К спасательной операции было привлечено 6 человек и 3 единицы техники (1 лодка). Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, удалось избежать большой беды. Все люди были спасены и доставлены на берег.

С приходом зимы сотни островитян с удовольствием предаются любимому хобби - подледному лову, нередко забывая о реальной опасности, которую представляют открытые водоемы. В азарте люди не всегда обращают внимание на изменившуюся погоду и направление ветра. Бывает, что льдину уже уносит, и предпринять что-то для своего спасения становится поздно.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает, что безопасной считается толщина ледового покрова 10 см на пресных водоёмах и 15 см на водоёмах с солёной водой. Измерить толщину льда под силу всем любителям зимней рыбалки – достаточно пробурить отверстие и приложить к стенке линейку, либо другой предмет, длина которого известна. Кроме того, при обнаружении внешних признаков непрочного льда (тёмный оттенок, пористая структура, выступающая вода), следует отказаться от мысли выйти на него и остановить окружающих вас людей. Это спасёт им жизнь. Научиться вести себя на льду и быть уверенным в собственной безопасности помогут несложные правила, размещённые на официальном сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.