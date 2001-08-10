Записаться на прием в областную стоматологию стало проще

В два раза увеличилось количество талонов на первичный приём к врачам областной стоматологической поликлиники, распределяемых через региональную электронную регистратуру и портал госуcлуг. Теперь интернет-сервисы ежедневно выдают 44 талона. Еще 20 предусмотрены для льготников, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Количество талонов в медучреждении увеличили в январе 2018 года. За первый месяц на первичный прием выдано 1234 талона. Для сравнения - в декабре 2017 года их было всего 618.

На улучшение доступности специализированной помощи повлияли несколько факторов. В первую очередь была перестроена система работы поликлиники, изменена структура нагрузки на врачей. На прием пациента сейчас в среднем отводится 45 минут, это соответствует федеральнымстандартам. Раньше норматив был - 1 час. Сэкономить время удалось за счет использования современных технологий, не в ущерб качеству обслуживания пациентов.

- Вернулась на Сахалин и была приятно удивлена: и оборудование, и пломбировочные материалы соответствуют самым высоким мировым стандартам, – поделилась впечатлениями врач-стоматолог Анна Бельтюкова. После окончания Санкт-Петербургского медицинского университета она работала в частных и государственных медучреждениях северной столицы.

- Раньше обработка одного канала зуба занимала до двадцати минут, современная техника позволяет сделать за десять, – привели пример специалисты. -Пломбировочный материал теперьболее качественный. При правильном гигиеническом уходе, своевременных профилактических осмотрахонможет прослужить до 20 лет. И эстетические свойства гораздо выше. Пломба не меняет цвет, не темнеет со временем.

Реформа затронула не только областную клинику. Стоматологические кабинеты южно-сахалинских поликлиник планируют включить в общую систему оказания специализированной медпомощи, что позволит направлять пациентов к менее загруженным специалистам, не допускать простоя аппаратуры и медперсонала.

Эти и другие меры, по данным регионального минздрава, позволят в ближайшем времени увеличить количество талонов в день на сайте электронной регистратуры и портале госуслуг до 75. Специалисты уверены, что этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить потребность всех нуждающихся в специализированной стоматологической помощи.

Еще один потенциальный резерв – это привлечение негосударственных стоматологических клиник к обслуживанию пациентов по полисам обязательного медицинского страхования.

- Мы открыты для диалога, и думаю, сможем найти точки соприкосновения с частными клиниками в этом вопросе, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак. – Ведь очередей у частников сейчас нет, и, если спрос не будет расти, работа по системе ОМС может стать для частного бизнеса источником дополнительного заработка. Отмечу, что тарифы фонда обязательного медстрахования на оказание стоматологических услуг на Сахалине выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу.

Параллельно ведется работа и по техническому усовершенствованию системы записи к стоматологам при помощи электронных сервисов, чтобы недобросовестные граждане не могли получать талоны и впоследствии «уступать» их другим. Периодически поступают сигналы, что этоделается за вознаграждение. При этом все выкладываемые талоны предназначены для оказания бесплатной медицинской помощи. Поэтому любые попытки их продажи подпадают под действие Уголовного кодекса.

В районах Сахалинской области активно идет процесс по обновлению оборудования стоматологических кабинетов. Для оказания специализированной помощи жителям небольших населенных пунктов приобретены два передвижных стоматологических кабинета. Один из них постоянно курсирует между селами юга Сахалина, другой закреплен на севере острова.

Стоматологическая помощь, как вид специализированной медицинской помощи, совершенствуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Она разработана и реализуется в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.