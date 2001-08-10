В Поронайске провели праздник безопасности

Учащиеся средней школы № 8 города Поронайска под руководством педагогов и сотрудников дорожной полиции города подготовили познавательный праздник безопасности для воспитанников детского сада «Огонек». Об этом ТИА «Острова» рассказали в поронайском отделении ГИБДД ОМВД России.

Основной целью мероприятия являлось расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах поведения на дороге.

Программа мероприятия представляла собой путешествие в страну дорожных правил в сопровождении сказочного персонажа «Незнайки», которому в большом городе было очень нелегко ориентироваться в дорожной обстановке, не зная правил дорожного движения.

Юные инспекторы движения провели в игровой форме забавные задания на знание дорожных азов. Вместе с дошкольниками «Незнайка» узнал о правилах перехода проезжей части, о значении дорожных знаков и сигналах светофора, о важности соблюдения дорожных правил.

С помощью мобильного автогородка, оборудованного дорожными знаками и светофорами, ЮИДовцы рассказали дошкольникам о видах перекрестков и правилах их перехода. Во время обучающих игр «Сигналы светофора», «Опасно-безопасно», «Найди безопасный переход», повторили необходимые для каждого юного пешехода дорожные знаки.

Затем, малыши выступили в роли пешеходов и водителей, вместе с «Незнайкой» моделируя реальные дорожные ситуации и преодолевая их, наглядно продемонстрировали свои знания и навыки поведения на проезжей части.

Увлекательное путешествие заинтересовало каждого и дети получили положительные впечатления, а самое главное знания, которые помогут сохранить здоровье и жизнь юным участникам дорожного движения.

В завершение встречи всем участникам мероприятия были вручены раскраски на дорожную тематику. Инспектор и его помощники ЮИДовцы пожелали дошкольникам быть внимательными и очень осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.