Желающих вступить в студенческие отряды приглашают пройти обучение
Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики состоялось рабочее совещание с представителями региональных высших и средних учебных заведений. В обсуждении принял участие командир регионального отделения «РСО» Роман Гритченко. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве.
В этом году в региональном министерстве работу по формированию студенческих отрядов начали заранее. В прошлом году не многие студенты захотели провести летние каникулы с пользой для себя и региона в целом.
- По нашим данным более 18 миллионов человек приняли участие в студенческих отрядах. Много представителей Приморского края, Амурской области, а вот от Сахалина студенты едут неохотно. Им нужно активнее рассказывать о имеющихся у них возможностях, - заметил министр Сергей Буренков.
- Мы решили заранее начать информировать молодежь о возможных вариантах трудоустройства. В прошлом году нам не удалось их заинтересовать. Продолжим работу и с руководителями предприятий, - рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Роман Гритченко является куратором региональных отделений «РСО» Дальнего Востока. В областной центр он приезжал прошлым летом. Проводил работу с молодежью, рассказывал о вариантах работы.
- Мы предоставляем ребятам надежного работодателя, проверенного. У нас строгая дисциплина. О каких-либо синтетических веществах и алкоголе вообще речи нет. Работа сложная, но интересная. К завершению института многие ребята уже находят себя и идут дальше вверх по карьерной лестнице. Это большой плюс, - рассказывает Роман.
Сегодня учащиеся задействованы в медицине, образовании, сельском хозяйстве, транспорте, сервисе. Прежде чем устроится в студенческий отряд, заявитель проходит собеседование. Затем принимает участие в различных общественных, спортивных мероприятиях. Из 100 человек остаются 20.
Для тех, кто желает вступить в студенческие отряды проведут образовательный семинар. К студентам приедут специалисты из Приморского края. Для участия можно обратиться к кураторам в своих образовательных учреждениях или в отдел молодежной политики министерства спорта области по телефону: 671-018.
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