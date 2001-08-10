На Сахалине прошла всероссийская тренировка проведения ЕГЭ

Сегодня, 2 февраля, в островном регионе прошла всероссийская тренировка проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид.

Данное мероприятие проводилосьпрактически во всех субъектах РФ по рекомендации Рособрнадзора. Главная цель всероссийской апробации – проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования области, накануне широкомасштабной апробации новых технологий проведения ЕГЭ на Сахалине были организованы и проведены обучающие семинары всех специалистов, задействованных в тренировочных мероприятиях – это члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технические специалисты.

На территории Сахалинской области тренировочное мероприятие началось ровно в 10 утра по местному времени. В нем было задействовано 6 пунктов проведения экзаменов, два в Южно-Сахалинске, по одному в Корсакове, Аниве, Долинске и Холмске. Тренировочный экзамен проходил по русскому языку. Его участниками стали более 250 обучающихся 11 классов.

В ходе апробации впунктах была проведена тренировка печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории, сканирование бланков регистрации и бланков ответов участников ЕГЭ, защищенной передачи бланков в электронном виде из ППЭ в региональный центр обработки информации (РЦОИ).

Первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова рассказала, что в 2017 году технологию печати экзаменационных материалов в аудиториях использовали только 14 ППЭ (47%) островного края.

«В 2018 годутехнологию печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов будут применять во всех 30 ППЭ (100%), которые будут открыты во время экзаменационной кампании на всей территории области. Для этого наше ведомство произвело закупку всего необходимого оборудования. Хочу отметить, что введение данной технологии позволит нам еще больше повысить информационную безопасность во время проведения единого госэкзамена и снизит нагрузку на организаторов экзаменов», - рассказала первый заместитель министра.

В региональном министерстве образования отметили, что сегодняшний репетиционный экзамен на территории Сахалинской области прошел по плану в штатном режиме, без технических сбоев.