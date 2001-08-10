В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по робототехнике

3 февраля Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования «Инженерные Кадры России» - ИКаР и ИкаРёнок. Во Дворце Детского и юношеского творчества собрались команды из Охинского, Ногликского, Корсаковского и других сахалинских районов, составленные из детей и подростков от 6 до 18 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Выполняя задания по условиям соревнований, участники представили самые разнообразные робототехнические проекты. Но, в отличие от обычных игр с конструктором, «ИКаР» имеет инженерно-практический уклон: дети должны обосновать значимость и востребованность своего проекта конструкции, описать проблемы, возникшие при работе над конструкцией, и пути решения этих проблем. Жюри конкурса при оценке принимало во внимание не только точность исполнения задания, но и нестандартность технических решений.

По итогам соревнований из числа победителей будут подготовлены сборные команды, которые представят Сахалин на всероссийском этапе «ИкаР».