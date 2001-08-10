Жители южно-сахалинской многоэтажки устроили праздник двора
Очередной праздник двора в прошедшее воскресенье состоялся в Южно-Сахалинске. Организовали его жители дома № 8 по ул. Саранской, объединившиеся в 2017 году в территориальное общественное самоуправление (ТОС). Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Мероприятие стало своеобразным подведением итогов в рамках реализации проекта «Безопасный, светлый двор» - одного из победителей конкурса социальных проектов на соискание муниципального гранта городского округа в 2017 году.
- Благодаря финансированию, выделенному на поддержку ТОС, жители многоквартирного дома организовали видеонаблюдение и обеспечили освещение дворовой территории, а также установили шлагбаум для ограничения движения постороннего транспорта, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью управления внутренней политики Елена Анистратова. - Администрация Южно-Сахалинска активно поддерживает все начинания жителей и рада помочь им в оформлении документов и в дальнейшей реализации проектов.
По словам заместителя председателя ТОС «Саранская, 8» Светланы Сладковой, по утрам и вечерам двор напоминал проезжую часть. Тогда на общем собрании жителей был поднят вопрос о безопасности и создании комфортных условий для прогулок проживающих в многоэтажке.
- Конечно, не все сразу согласились участвовать в этом, но изменили свое решение, поняв, что прежде всего проект направлен на их же безопасность. Нами была проделана огромная работа с оформлением бумаг. Благодаря поддержке администрации города мы смогли осуществить задуманное, - добавила Светлана Сладкова.
После подведения итогов реализации проекта для юных гостей праздника прошла развлекательная программа с чаепитием и призами.
В 2017 году в Южно-Сахалинске поддержку получили 14 ТОС. Всего на эти цели из средств городского бюджета было выделено свыше 6 миллионов рублей. Основными вопросами, которые решают жители города, принимающие участие в конкурсе социальных проектов, являются благоустройство придомовой территории, установка систем видеонаблюдения, ограничение интенсивности движения во дворах путем выделения парковочных зон и установки пропускных систем автомобилей, установка игрового и спортивного оборудования, озеленение, а также приведение в надлежащее санитарное состояние внутридворовой территории.
Жителям областного центра, желающим организовать ТОС, нужно обратиться в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 53, кабинет № 211. Справки по телефону 300-814 (доб. 1).
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