Власти Сахалина предлагают дать возможность получателям жилищных сертификатов самостоятельно выбирать район проживания

На решение проблемы с жильем сахалинские власти дополнительно выделили 170 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Сахалинские власти предложили внести изменения в региональное законодательство, дав возможность получателям жилищных сертификатов самим выбрать район для проживания. Накануне Олег Кожемяко обсудил с жителями Южно-Сахалинска проблемные вопросы в реализации жилищной программы. Встреча прошла в режиме открытого диалога.

В областном центре возможности улучшить жилищные условия дает профильная муниципальная программа. Ее участникам компенсируется до трети и более всех расходов на приобретение квартиры. Сделать это позволяют жилищные сертификаты, которые выдают нуждающимся. Спрос на них постоянно растет, и действующая программа уже не в состоянии его удовлетворить. Результат - в этом году из полутора тысяч заявителей жилищные сертификаты получили лишь около двухсот.

Пресс-секретарь губернатора области, для решения проблемы городские власти дополнительно выделяют 170 миллионов рублей. В перспективе же, по мнению губернатора, должны быть приняты меры системного характера. Они касаются усовершенствования инструментов жилищной политики. Прежде всего, необходимо утвердить в первом квартале этого года новую стратегию комплексной застройки города. В ней, как считает Олег Кожемяко, важно отразить пригодные для строительства земельные участки.

К работе мэрия уже приступила, сообщил градоначальник Сергей Надсадин. Сформированы обширные площадки у Сити Молла, напротив областного военкомата - в районе базы МЧС, а также в верхней части улицы Украинской. В городе под застройку освобождают бывшие земли Министерства обороны РФ – об этом ранее с военным ведомством договорился сахалинский губернатор. Применяется и новый для страны подход реновации, когда развиваются уже застроенные территории – на месте ветхого жилья появляется новое – такая практика реализована в 18, 10, 25 и 8 микрорайонах.

Предоставлять новые квартиры южносахалинцам по их желанию можно и в пригороде. Например, в Новотроицком есть около 50 тысяч квадратных метров жилья, готовых под заселение. Однако, это территория уже другого района – Анивского, где действует своя программа.

- Необходимо усовершенствовать в этой части региональное законодательство, сняв имеющиеся ограничения. Жители Южно-Сахалинска, в связи с дефицитом строительных площадок должны получить право приобретать квартиры по жилищным сертификатам в тех районах области, которые им подходят. При этом необходимо принять решение о фиксации всех тех, кто подал заявления, дав им возможность получить сертификат в последующий период, – отметил губернатор. - Подобным образом – с использованием системного подхода к решению жилищных вопросов – должна выстраиваться работа и в других муниципальных образованиях. Это позволит обеспечить квартирами большее количество нуждающихся в них сахалинцев и курильчан. А у строительных организаций появится горизонт долгосрочного планирования, что даст дополнительные налоги и рабочие места.

Отвечая на вопрос южносахалинки о снижении ипотечных ставок, глава региона сказал о том, что такое поручение недавно дано заместителем Председателя Правительства – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым. Областные власти рассматривают возможности уменьшения кредитного бремени, прежде всего, для молодых семей, вне зависимости от наличия детей. Предлагается также расширить сроки погашения ипотеки до 30 лет.

- Власть сегодня нас услышала и отреагировала на проблемы. Разговор получился открытым и честным. Самое главное для меня и моей семьи - появилась надежда на решение квартирного вопроса в ближайшее время, - поделилась после встречи одна из участниц разговора, жительница города Наталья.