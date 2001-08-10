Первое заседание штаба по защите прав предпринимателей прошло в Южно-Сахалинске

Первое заседание штаба по защите прав предпринимателей под руководством губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко прошло в региональном правительстве. Подобные встречи в рамках проекта «Бизнес и власть: открытый разговор» станут регулярными. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Идею по созданию такой межведомственной группы предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Коваленко. В ее состав также вошли прокурор области Николай Рябов, руководитель территориального управления налоговой службы Марина Тучкова, представители службы судебных приставов, регионального отделения «Опора России», отраслевых ассоциаций.

– Мы должны посмотреть: что мешает нормальной работе наших предприятий, что мы можем сделать для их развития. Главная наша задача – увеличение рабочих мест и налогооблагаемой базы. Если мы будем делать правильные шаги, принимать верные решения – бизнесмены почувствуют нашу поддержку и будут развивать свои предприятия в Сахалинской области, – отметил Олег Кожемяко.

В заседании штаба также приняла участие руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО Ольга Курилова.

– Команда Агентства стратегических инициатив наблюдает позитивные изменения, которые произошли в Сахалинской области за год в части открытости диалога между властью и бизнесом. Здесь поменялся подход, изменились сами люди, за которыми уже есть определенные результаты. Они нашли отражение в докладе Госсовета по инвестиционному климату при президенте РФ. Мы надеемся, что озвученные в нем целевые модели войдут в основу Национального рейтинга. Например, на Сахалине сократилось время постановки земельного участка на кадастровый учет и теперь это считается одной из лучший практик в России. Контрольно-надзорная деятельность в островном регионе также признана одной из лучших практик наряду с Московской областью. Но наряду с этим нам бы хотелось, чтобы федеральные органы власти работали в единой команде с областным правительством. Каждый вносит в этот хрупкий мир инвестиций свою лепту. Его можно как разрушить, так и, наоборот, собирать по крупицам, увеличивая доверие со стороны предпринимателей. Сахалинская область – регион сложный, и тем людям, которые развивают здесь социальную инфраструктуру, создают рабочие места, нужно помогать, – заключила Ольга Курилова.

Накануне с ее участием в региональном правительстве прошли еще несколько тематических встреч, посвященных взаимодействию бизнеса и власти. На них были озвучены результаты работы региональной власти по повышению инвестиционной привлекательности Сахалина и Курил. Например, срок регистрации предприятий сократился до 7 дней и количество необходимых для этого процедур – с пяти до двух, а регистрацию прав собственности теперь можно оформить за 13 дней вместо 18-ти, как это было ранее.

Вместе с тем, по ее словам, пока есть и проблемы. В трех дальневосточных субъектах – Приморье, Камчатке и на Сахалине – отмечен высокий уровень административного давления на бизнес со стороны правоохранителей и территориальных федеральных органов власти. Для более объективной оценки достижений региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, она предложила в перспективе отдельно рассматривать работу областных органов власти и представителей федеральных структур.

На заседании штаба по защите прав предпринимателей участники обсудили проблемы, которые возникли у строительной компании «Армсахстрой» и ООО «Рыбокомбинат Островной».

У «Армсахстроя» образовались большие долги по налогам, но большую часть из них предприниматель уже погасил. Значит, можно было решить вопрос «мирным» путем, без санкций и штрафов. Выплатить оставшуюся часть задолженности бизнесмен сегодня не может – на все имущество компании приставы наложили арест, счета заблокировали, численность сотрудников постоянно сокращается. Сегодня «Армсахстрой» находится на грани банкротства. Для того, чтобы избежать разорения, предприятие просит снять арест со своего имущества и реализовать его в счет погашения долга. Но в этом вопросе бизнесмену не удается найти взаимопонимания с федеральными контрольно-надзорными органами.

«Рыбокомбинат Островной» на Шикотане, проблемы которого в свое время привлекли внимание президента РФ, а сейчас вошел в состав ТОР «Курилы» тоже столкнулся с административным давлением. Инвестору, который не так давно пришел на предприятие и готов вкладывать в его развитие миллиарды рублей, начисляются долги прошлого собственника. Как рассказал представитель «Островного» Дмитрий Пашов, предыдущий владелец комбината успел вывести и продать все ценные активы, оставив после себя разрушенное предприятие и долги. В настоящее время он живет за пределами островного региона и не несет никакой ответственности за неуплаченные налоги.

На защиту предпринимателей встали бизнес-омбудсмен и представители делового сообщества. А по мнению губернатора, налоговая служба и служба судебных приставов должны быть заинтересованы в получении налогов и долгов с этих предприятий, но их действия могут дать обратный эффект.

– Власть, представителями которой вы в том числе являетесь, должна слышать людей, взаимодействовать с ними. Эти бизнесмены никуда не прячутся, готовы выполнять свои обязательства и все законные требования, и мы должны идти им навстречу, – выразил свою позицию Олег Кожемяко.

По итогам заседания было принято решение о том, что представители территориальных федеральных органов власти в течение недели проработают с бизнесменами решение, которое обеспечит уплату налогов в бюджет и позволит предприятиям продолжить работу, развиваться и увеличить налоговые платежи в бюджет.