В Южно-Сахалинске завершается прием заявок на конкурс соцпроектов «Мы и наш город»

Приём заявок на конкурс социальных проектов «Мы и наш город» на соискание муниципального гранта завершится 12 февраля. В нынешнем году на реализацию проектов выделено 2 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Заявки на участие в конкурсе могут подать некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Сахалинска, а также инициативные граждане. Принимаются идеи по решению социальных проблем в области:

- профилактики социального сиротства, поддержки семьи, материнства и детства;

- повышения качества жизни людей пожилого возраста;

- социальной адаптации инвалидов;

- развития межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков, традиций народов России;

- укрепления межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отношений;

- развития благотворительной и волонтерской деятельности;

- в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан;

- охраны окружающей среды, туризма.

Заявки можно подать в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, 211.

Условия участия в конкурсе «Мы и наш город» и перечень документов опубликованы на официальном сайте администрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 300-814 (доб. 1, 7). Электронная почта: e.anistratova@yuzhno-sakh.ru, t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.

К сведению, в 2017 году профинансирован 21 социальный проект.