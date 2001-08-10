В Южно-Сахалинске завершается прием заявок на конкурс соцпроектов «Мы и наш город»
Приём заявок на конкурс социальных проектов «Мы и наш город» на соискание муниципального гранта завершится 12 февраля. В нынешнем году на реализацию проектов выделено 2 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
Заявки на участие в конкурсе могут подать некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Сахалинска, а также инициативные граждане. Принимаются идеи по решению социальных проблем в области:
- профилактики социального сиротства, поддержки семьи, материнства и детства;
- повышения качества жизни людей пожилого возраста;
- социальной адаптации инвалидов;
- развития межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков, традиций народов России;
- укрепления межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отношений;
- развития благотворительной и волонтерской деятельности;
- в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан;
- охраны окружающей среды, туризма.
Заявки можно подать в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, 211.
Условия участия в конкурсе «Мы и наш город» и перечень документов опубликованы на официальном сайте администрации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 300-814 (доб. 1, 7). Электронная почта: e.anistratova@yuzhno-sakh.ru, t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.
К сведению, в 2017 году профинансирован 21 социальный проект.
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