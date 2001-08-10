В Южно-Сахалинске отметят день рождения домового

10 февраля в 12:00 и 15:00 в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет интерактивная лекция «Знакомимся – Домовой!». Она пройдет в рамках программы выходного дня «Семейный досуг». Мероприятие посвящено дню рождения домового. Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее.

Посетители узнают о домашнем духе славянских народов, мифологическом хозяине дома и его покровителе, обеспечивающем нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. Также слушатели познакомятся с историей этого праздника и традициями славянских народов.

Завершит лекцию творческая мастерская «Сюрприз от домового», где маленькие гости музея смогут сделать своего доброго домовёнка. Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55. Адрес: Коммунистический пр., 29.