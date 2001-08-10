В городском парке Южно-Сахалинска пройдут масленичные гуляния
В южно-сахалинском парке имени Гагарина в рамках всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» пройдет народное гуляние «Масленица». Мероприятие состоится 18 февраля на нескольких игровых площадках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в парке.
На сцене у механических аттракционов в 12:00 начнется развлекательная программа «Гуляй, народ - Масленица у ворот!», в которой примут участие ансамбль эстрадного танца «Сирин», хореографический коллектив «Анимэ» и ансамбль казачьей песни «Воля». Также в программе - игры и конкурсы.
У скульптурной композиции «Муза» в 12:00 состоится развлекательная программа «Будем Масленицу величать да блинами угощать!» с различными розыгрышами.
В 12:30 гости парка смогут поучаствовать в конкурсной, развлекательной программе «Масленичная неделя» на территории кафе «Мама-кофе».
Уже в 13:00 на территории бывшего картодрома состоится театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица-проказница!», в котором примут участие хореографический образцовый ансамбль «Сахалинские искорки» и Фольклорный ансамбль «Белые росы».
С 13:00 на аллее сакуры (рядом с кафе «Мама-кофе») начнет свою работу ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».
А в 14:30 на территории озера Верхнее южносахалинцы увидят насыщенную, концертную программу «Ишь ты, Масленица!», с участием «Сахалинского Русского народного хора».
В заключении, традиционно состоится сожжение Чучела Масленицы на озере «Верхнем».
Также на территории картодрома и танцплощадки будут активны игровые зоны. Участвуйте и получайте различные призы и угощения.
На аллее Сакуры будут расположены пункты, где можно бесплатно угоститься свежеиспеченными блинами, выпечкой, глинтвейном ну и, конечно же, горячим чаем.
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте парка.
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