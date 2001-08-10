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15:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске откроют горячую линию для опекунов совершеннолетних
Специалисты управления социальной политики администрации города Южно-Сахалинска проведут прямую телефонную. В первую очередь это касается вопросов выдачи разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного, рассказали ТИА
«Острова» в администрации города.
Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления той или иной услуги, порядке подачи этих заявлений и сроках рассмотрения.
Прием звонков от горожан будет осуществляться с 10.00 до 11.00 по телефону 300-719.
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