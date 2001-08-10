Соревнования «Молодые профессионалы» стартовали в Южно-Сахалинске по 24 компетенциям среди лучших студентов профессиональных образовательных учреждений. Впервые организованна работа по направлениям: «Рекрутинг», «Дошкольное воспитание» и «Педагогика дополнительного образования». Об этом ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области.

У будущих трактористов из сахалинского техникума механизации сельского хозяйства на чемпионате пять комплексных заданий: от настройки топливной аппаратуры до диагностики электроузлов.

- Мы выполняем много всяких манипуляций. К примеру, надо сцепить трактор и плуг, сделать это как можно быстрее, – отметил участник состязаний.

В компетенции «Медицинский и социальный уход» навыки и знания на площадке показали студенты базового медколледжа, отобраны 5 лучших представителей этого учебного заведения. Для них воспроизведены условия больничной палаты, о заданиях конкурсанты узнают в процессе испытания. К примеру, неотложная помощь может понадобиться пациенту, укушенному змеей, или пациенту с приступом стенокардии.

- Чемпионат - первая проверка моих способностей. Это вызов самой себе. Справиться с волнением, с поставленными задачами, – обозначила свои мотивы участия в соревнованиях студентка второго курса Полина Никитина, она планирует работать операционной сестрой.

Главная цель чемпионата – профориентация молодежи, внедрение в систему отечественного профессионального образования лучших международных практик. Соревновательные площадки посетят более 1000 школьников. Это позволит выпускникам, выбирающим специальность, пообщаться с представителями островных техникумов и колледжей, а также потенциальными работодателями.

Практический тур состязаний будет проходить с 6 по 9 февраля. Оценивают работу, технику выполнения, а также соответствие профессионализма конкурсантов международным стандартам более 170 региональных и национальных экспертов.

- Уровень достаточно высокий. Пока все идут наравне, нельзя выделить кого-то конкретно. Но сегодня только первый день соревнований, впереди еще много работы и весь накал страстей, – поделилась ощущениями главный эксперт чемпионата в компетенции «Графический дизайн» Юлия Акиншина.

- На Сахалине чемпионат проводится в третий раз, но уже успел зарекомендовать себя как зрелищное масштабное событие, - рассказывает министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова. - Расширяется география и количество участников чемпионата. Сегодня в борьбу вступило более 150 человек. Очень важно, что движение «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, мотивирует молодежь на достижение профессиональных успехов.

В рамках чемпионата запланировано проведение дискуссионных площадок, презентаций, тематических «круглых столов» по актуальным вопросам развития профессионального образования, эффективной оценки качества подготовки выпускников, организации ранней профориентации среди школьников. В этих мероприятиях примут участие представители исполнительной власти, специалисты центра профессионального образования ИРОСО, руководители и педагогические работники, экспертное сообщество WorldSkills Russia и Junior Skills, представители индустриальных организаций, бизнес-структур, работодатели и социальные партнёры, участники и гости чемпионата. Также для них пройдут экскурсии по учебно-производственным мастерским и лабораториям учреждений профобразования г. Южно-Сахалинска и г. Холмска.

Имена победителей и призеров регионального этапа назовут 9 февраля на торжественной церемонии закрытия. Лучшие из лучших будут представлять основной регион на финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который состоится в начале августа текущего года на Сахалине.