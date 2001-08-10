Жителей Новоалександровска приглашают обсудить планы развития планировочного района

Встреча с представителями администрации Южно-Сахалинска, на которой представят итоговый отчет по результатам работы за 2017 года и перспективные планы развития территории в текущем году, состоится 7 февраля в 19.00 в Центре народной культуры «Радуга» (ул. 2-я Красносельская, 14). Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Жители смогут задать интересующие их вопросы, а также озвучить проблемы: на мероприятии будут представители всех департаментов и управлений городской администрации, которые смогут предоставить оперативную информацию по той или иной ситуации.