Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2018
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Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
10:27, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Новоалександровска приглашают обсудить планы развития планировочного района

Встреча с представителями администрации Южно-Сахалинска, на которой представят итоговый отчет по результатам работы за 2017 года и перспективные планы развития территории в текущем году, состоится 7 февраля в 19.00 в Центре народной культуры «Радуга» (ул. 2-я Красносельская, 14). Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Жители смогут задать интересующие их вопросы, а также озвучить проблемы: на мероприятии будут представители всех департаментов и управлений городской администрации, которые смогут предоставить оперативную информацию по той или иной ситуации.

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