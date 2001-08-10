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14:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Сахалинском краеведческом музее расскажут о морских млекопитающих
В Сахалинском областном краеведческом музее стартует проект «Экологические дни в музее».
Как сообщили ТИА «Острова» в музее, с 13 по 16 февраля состоятся занятия, приуроченные ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих (отмечается 19 февраля 2018 года), на которых слушателям расскажут интересные факты об особенностях морских млекопитающих, обитающих в акваториях островов Сахалинской области. Занятия будут проводиться по заявкам.
Завершится мероприятие мастер-классом «Китёнок», на котором маленькие слушатели сделают поделку из бумаги.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
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