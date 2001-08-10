Первую площадку детского технопарка «Кванториум» на Сахалине готовят к открытию

Итоги реализации приоритетного проекта по созданию в Сахалинской области детского технопарка «Кванториум» в 2017 году и планы по его дальнейшему развитию обсудили в региональном правительстве на заседании проектного комитета по направлению «Образование». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Напомним, что создание детского технопарка осуществляется с применением методов проектного управления. Данный формат внедряется с учетом задач, поставленных федеральными органами власти, для достижения в сжатые сроки эффективных результатов по приоритетным направлениям развития.

В основную команду приоритетного проекта «Кванториум» вошли 17 человек, но фактически в его реализации участвует гораздо больше людей. Задачей проектного управления в этом случае является эффективное взаимодействие и координация действия ответственных участников со стороны федеральных и региональных органов власти, а также обеспечение гибкого реагирования на изменение внешних условий.

Сейчас в детском технопарке «Кванториум» планируется создать три образовательные площадки: в Институте развития образования Сахалинской области, в гимназии № 3 областного центра и на базе Дальневосточной детской железной дороги. На данных площадках планируют открыть не менее 12 квантумов – направлений дополнительного образования по естественнонаучным и техническим программам.

В ближайшее время запланировано открытие первой площадки – на базе Института развития образования. Здание, где разместится «Кванториум», уже отремонтировали и выполнили интерьерное оформление учебных помещений в соответствии с современными стандартами, оснастили оборудованием и мебелью. Для работы в технопарке будут привлекать педагогов дополнительного образования, которые отбираются и обучаются при содействии Фонда новых форм образования (Москва). Часть из них уже прошли обучение по программам «Кванториума».

На заседании проектного комитета участники утвердили план-график приоритетного проекта по созданию и развитию детского технопарка, а также одобрили предложения по внесению изменений в паспорт проекта, который был разработан в прошлом году. В числе задач на этот год – скоординировать действия с компанией «РЖД», чтобы подготовить к открытию еще одну площадку «Кванториума».

По итогам заседания заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев дал ряд поручений по подбору педагогических кадров для «Кванториума», взаимодействию с предприятиями региона при реализации дополнительных общеразвивающих программ и другие.