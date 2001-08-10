Рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних детей провели автоинспекторы Южно-Сахалинска

Автоинспекторы областного центра проверили соблюдение правил перевозки детей водителями транспортных средств на территории Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Выявили факт перевозки без использования детского удерживающего устройства, ребенка в возрасте до одного года. В отношении водителя, был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, предусматривающий штраф в размере 3000 рублей. Выявленный факт нарушения правил перевозки детей дошкольного возраста, к сожалению не единичный.

С июля 2017 года в Правила дорожного движения Российской Федерации были внесены изменения касающиеся перевозки несовершеннолетних детей – пассажиров, водителями транспортных средств. На сегодняшний день обязательное использование детского удерживающего устройства предусмотрено для детей до 7 лет.

Однако многие родители - водители предпочитают во время поездки на автомобиле маленького пассажира перевозить, держа на руках или просто пристегнув ремнем безопасности. Забывая при этом, что принципиальная необходимость использования детского удерживающего устройства обусловлена тем, что при резком торможении и ударе, вес ребенка пассажира увеличивается в 30 раз. Так, если вес ребёнка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его руками от резкого удара практически невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребёнка на руках, в момент ДТП может просто раздавить ребёнка своим весом.

В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий, несоблюдение действующих правил перевозки несовершеннолетних детей и подростков приводит к серьезным травмам.