В Южно-Сахалинске начинается прием заявлений на участие в проекте «Региональный продукт»
С 9 февраля начинается прием заявлений от объектов розничной торговли для участия в проекте «Региональный продукт». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
По итогам отбора предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли на территории города, будет присвоен статус участника проекта «Региональный продукт».
Напомним, этот проект реализуется с 2017 года по инициативе правительства региона. Среди его целей и задач - обеспечение населения продуктами питания высокого качества, оптимизация логистических схем доставки товаров региональных производителей до конечного потребителя и, как результат, формирование оптимальной цены на продукты питания повседневного спроса.
На конкурсный отбор предприятиям розничной торговли необходимо представить заявление на участие и пакет документов, включающий:
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- хозяйствующие субъекты сферы розничной торговли дополнительно представляют справку, заверенную руководителем предприятия, о наличии соответствующего оборудования, предназначенного для хранения и реализации продукции; при осуществлении развозной торговли - о наличии специализированного автотранспортного средства, оснащенного холодильным оборудованием.
Документы принимаются до 13 марта в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а.
Получить консультацию об участии в проекте «Региональный продукт» можно по телефону 300-737, доб. 2. Дополнительная информация, требования к участникам, нормативные документы представлены в тематическом разделе на официальном сайте администрации города
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