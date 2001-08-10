В Корсакове отремонтировали библиотеку

В детской библиотеке Корсакова завершен ремонт. Заменен пол, двери, электропроводка, покрашены стены, в залах установлены навесные потолки, мебель и стеллажи для книг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Корсакова.

В соответствии с требованиями для маломобильных групп населения отремонтирован туалет. Обновленное помещение принимает своих первых посетителей. Сегодня учреждение пользуется большой популярностью у юных корсаковцев. В 2017 году здесь провели 331 мероприятие, участниками которых стали почти 9000 не только школьников, но и воспитанников детских садов города. Мероприятия носят различный характер, это и традиционные литературные беседы и утренники, и театрализованные представления. Их совместно с сотрудниками библиотеки ставят дети-актеры театра «ПроЧтение», действующего при учреждении.

Несмотря на бытующее мнение, что современные дети мало читают, подрастающие корсаковцы активно пользуются абонементом библиотеки. За прошлый год на руки выдано 79743 книги, зарегистрировано 32110 посещений. Согласно ведущемуся учету охват библиотечным обслуживанием корсаковских детей до 14 лет составляет 63,6%. Активно обновляется книжный фонд библиотеки. На сегодняшний день он включает десятки тысяч единиц различной литературы от энциклопедий до небольших книг для самых маленьких. 848 экземпляров поступило в 2017 году.

Для привлечения читателей и для создания привлекательного образа в детской библиотеке была произведена реорганизация библиотечного пространства. Абонемент и читальный зал поменяли местами: читальный зал был перенесен в более просторное помещение на место абонемента. Это позволило организовать для юных посетителей свободный доступ к справочному фонду, увеличить зону для досуга (настольных игр, шахмат) и поставить еще один стол с компьютером для посетителей.