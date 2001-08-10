Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Новоалександровска

В Южно-Сахалинске началась серия ежегодных встреч с населением. Традиционно вначале мэр Сергей Надсадин встретился с жителями самого крупного планировочного района городского округа Новоалександровска. Как и всегда на подобных мероприятиях обсуждение касалось итогов работы администрации за минувший год и обсуждение планов на текущие 12 месяцев. Об этом ТИА «Острова» расскзали в администрации Южно-Сахалинска.

Открывая встречу, глава города подчеркнул, что для него важно услышать отклик от людей, из первых уст узнать о болевых точках планировочного района, чтобы как можно точнее скорректировать действия по их устранению.

Диалог получился конструктивным и сдержанным. Глава территории Сергей Замотаев рассказал собравшимся о проведенной в прошлом году работе по развитию района. Так, в 2017 году были введены в эксплуатацию детский сад на 220 мест, крытый спортивный комплекс, игровая детская площадка в сквере Молодежном, газовая котельная по ул. Науки (это позволило довести до нормы параметры теплоснабжения сразу на нескольких улицах). Выполнен большой объем мероприятий по капитальному ремонту кровель и фасадов многоквартирных домов, реконструкции дворов, уличному освещению и другие работы.

Несмотря на большое количество положительных отзывов от жителей о качественных переменах к лучшему, хватало и критических замечаний. Основная их масса касалась «Сахалинской коммунальной компании». Зачастую коммунальщики не восстанавливают благоустройство, нарушенное после ремонтных работ на сетях. Людей не устраивает и качество горячей воды. Из-за работ по замене участков сетей часто из кранов бежит вода темного цвета. Несмотря на регулярную промывку труб, кардинально изменить ситуацию не получается. Как отметил представитель коммунального предприятия, для полного решения проблемы был приобретен специальный аппарат для очистки воды. Однако запустить его можно будет только по окончании отопительного сезона. Мэр потребовал произвести перерасчет населению за некачественно поставляемую услугу.

Недовольство вызывает и отсутствие благоустройства вокруг недавно отремонтированного здания центра народного творчества «Радуга», где и проходила встреча, и озеленения во всем планировочном районе. Жители готовы массово принять участие в высадке деревьев и кустарников. Мэр дал задание специалистам к весенним субботникам подготовить посадочный материал.

Была поднята тема и о давно не работающей муниципальной бане. Вице-мэр Александр Гринберг рассказал о проведенной работе: выполнено сейсмическое обследование здания, подготовлена проектная документация. В итоге жители получат практически новый объект бытового обслуживания: заменят кровлю, всю инженерную инфраструктуру, более того, баня будет газифицирована. Сергей Надсадин дал поручение проанализировать все возможности, чтобы ввести объект в конце уже этого года.

Все поступившие от граждан обращения были внесены в протокол, по каждому будет приниматься комиссионное решение.

Как было отмечено на встрече, на освободившейся площадке по ул. Науки планируется возведение двух многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой. Застройщики проявляют большой интерес к планировочному району, что, безусловно, даст хороший импульс для развития территории.

На встрече мэр вручил благодарственные письма активным жителям, реализующим в Новоалександровске социально-значимые инициативы.

Следующая встреча состоится в Луговом. Информация о дате, месте и времени проведения будет сообщена дополнительно.