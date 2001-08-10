Школьники Южно-Сахалинска отметили День российской науки

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня российской науки, 8 февраля прошли во многих образовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Для школьников и дошколят провели тематические встречи, лекции, конкурсы и викторины. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Наиболее масштабно к организации мероприятий подошли в трех городских учреждениях.

Учителя лицея № 1 подготовили для старшеклассников занимательные интерактивные уроки, викторины. А вот учащиеся среднего звена приняли участие в конференции «Я - исследователь», на которой они представили свои проекты более чем полугодовой исследовательской деятельности. Для учащихся 8-11-х классов состоялся интеллектуальный марафон. Ярким событием стала игра «Что? Где? Когда?» между командами знатоков из числа учеников, молодых учителей и приглашенных гостей из нефтегазовых компаний. Сильнейшими по итогам игры стали учащиеся 10 «А» класса, 2-е место заняла команда педагогов, 3-е — 11-классники. Как отметила заместитель директора лицея № 1 Ольга Ефимова, на сегодняшний день 98 процентов его учащихся активно ведут исследовательскую деятельность.

С сахалинскими учеными встретились в школе № 32 планировочного района Ново-Александровск. Как рассказала директор школы Светлана Бетнарская, ежегодно педагоги и ученики с большим интересом готовятся к Дню науки:

- Мы признательны всем партнерам нашего проекта, в том числе обществу «Знание» России, СахГУ, краеведческому музею, музею книги Чехова «Остров Сахалин» и художественному музею, коллективам ИМГиГ ДВО РАН, зооботанического парка и многим другим, кто помог организовать для детей этот праздник, разжечь интерес у наших воспитанников к исследовательской деятельности. Результат от подобных мероприятий, безусловно, есть. За последнее время число школьников, демонстрирующих интерес к научно-исследовательской работе в нашем учреждении растет. Уверена, это во многом благодаря и таким площадкам.

Приглашенные исследователи, а также музейные работники рассказали ребятам о достижениях региональной науки. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы исследовательской деятельности в современном образовании, пути сотрудничества школы с организациями в области науки и творчества. Ребята выступали со своими докладами и получили шанс услышать практические советы по ведению научно-исследовательской работы от экспертов, в том числе от доктора исторических наук профессора кафедры российской и всеобщей истории СахГУ Александра Василевского, кандидата географических наук старшего научного сотрудника ИМГиГ ДВО РАН Алексея Горбунова и его коллеги кандидата технических наук Ильи Дудченко. Учащиеся младших классов исследовали выращенные в пришкольной теплице растения в рамках работы тематической лаборатории. А пятиклассники продемонстрировали собственноручно сделанные модели роботов. Для ребят также прошла игра «Географическое лото». Сотрудники Сахалинского зооботанического парка провели интерактивные занятия, а члены историко-этнографического клуба «Наследие» при музее истории Синегорска рассказали о своей поисковой деятельности.

Ученики гимназии № 2 в рамках празднования Дня науки познакомились с открытиями XXI века, презентациями об ученых и их открытиях, посетили лекции по философии кандидата педагогических наук Валентины Швецовой. Также они стали участниками «Аукциона знаний» по межпредметным дисциплинам. Большой интерес у школьников вызвали соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. Самым ловким стал пятиклассник Никита Юферов. Он сложил все грани кубика меньше чем за 30 секунд. А юные журналисты подготовили для гимназического радиоканала тематические выпуски, посвященные в том числе научно-исследовательской деятельности в Сахалинской области и актуальным проблемам экологии региона.

По словам директора гимназии Марии Чесноковой, по традиции мероприятия проходят в течение нескольких дней. В этом году активно откликнулись учащиеся начальной школы. Впервые пошли на эксперимент: ребята младших классов презентовали свои проекты и экспериментальные работы перед старшеклассниками.

В холле гимназии действует тематическая выставка. 10 и 17 февраля пройдут ученические конференции по предметным секциями, а 13 февраля - общешкольный час кроссвордов по предметам.