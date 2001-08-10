Мэр Южно-Сахалинска пообщался с гражданами

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе личного приема встретился с жителями города, которых волновали вопросы поддержки в рамках программы по улучшению жилищных условий, землепользования, а также ремонта дворовых хоккейных кортов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Чтобы на месте исчерпывающе ответить на вопросы заявителей, в приеме приняли участие руководители управлений и департаментов администрации города, курирующие соответствующие направления. Так, положительное решение своего вопроса получил известный в Южно-Сахалинске тренер-общественник Виктор Филиппович Жилкин. Он стоял у истоков формирования городских дворовых хоккейных дружин и до сих пор продолжает заботиться о судьбе корта в микрорайоне «41-й километр» на ул. Железнодорожной. В МБУ «Спортивный город» его ремонт запланирован на будущий год. Виктор Филиппович обратился с просьбой изыскать возможность отремонтировать корт в этом году и оборудовать его под круглогодичное использование: уложить спортивное покрытие. Мэр Сергей Надсадин поручил сдвинуть сроки и начать работы уже в этом сезоне. На первом этапе будет уложено покрытие, восстановлена коробка. Затем сделают освещение, установят раздевалки с туалетами. Также будут проработаны вопросы благоустройства территории вокруг хоккейной коробки и приобретения ротора для зимней расчистки.

Чтобы разобраться в ситуации еще одной горожанки, на прием пригласили руководителя Сахалинского ипотечного агентства Геннадия Осипова. Вместе с начальником управления жилищной политики Еленой Федотовой они сориентировали участницу программы по улучшению жилищных условий, каким образом она может реализовать свой сертификат. Сергей Надсадин отметил, что этот вопрос сейчас волнует многие семьи, которые получили субсидию в 2018 году. Уже состоялась встреча с жителями. Подбираются площадки для строительства. На март запланирована еще одна встреча с участием компаний-застройщиков.

В сложной ситуации оказалась семья из Хомутово. Их новый дом, построенный самостоятельно вместо прежнего на садовом участке, согласно градостроительному плану оказался в границах красных линий. Сергей Надсадин поручил департаменту землепользования и департаменту архитектуры и градостроительства оказать всестороннюю поддержку в решении проблемы, проработать вопрос и внести необходимые корректировки в соответствующую документацию.

В этом месяце кроме личных приемов мэр Сергей Надсадин также проводит встречи с населением, на которых подводятся итоги социально-экономического развития и горожане получают ответы на свои вопросы.