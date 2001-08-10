Мэр Южно-Сахалинска поздравил авиаторов с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования гражданской авиации России, 9 февраля прошло в здании аэропорта областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Коллективы главной воздушной гавани региона и компании «Аврора» с профессиональным праздником поздравил мэр Сергей Надсадин. Глава областного центра пожелал собравшимся всех благ, успехов и здоровья.

- Гражданская авиация является важнейшей составляющей транспортной системы нашего островного региона. Неоценим вклад авиаторов в развитие экономики, повышение туристической привлекательности нашей островной столицы. Достичь результатов, которыми сегодня гордятся островные авиаторы, было бы невозможно без профессионализма, мастерства и личной ответственности каждого из них. Но слова особенной признательности хочу сказать ветеранам авиационной отрасли. Они закладывали традиции, их уникальный опыт, высокий профессионализм и житейская мудрость помогают в работе молодым поколениям, - сказал Сергей Надсадин.

Затем состоялась церемония награждения. За высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу благодарственных писем администрации Южно-Сахалинска удостоены следующие сотрудники АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: Владимир Байбаков, Татьяна Живилкина, Сергей Шахов, Евгений Корф, Ольга Онищук, Елена Суворова.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование производственной деятельности предприятия почетными грамотами награждены сотрудники АО «Авиакомпания «Аврора».