В Корсакове опробовали новую процедуру проведения ЕГЭ

Будущие выпускники общеобразовательных учреждений Корсакова опробовали новую процедуру проведения единого государственного экзамена. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В школе №2 состоялось мероприятие по апробации технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена и перевода бланков участников в электронный вид. Если раньше вскрывали пакет с листами бланков и сразу же раздавали экзаменационные комплекты, то теперь вскрывают пакет с диском, на котором содержится все необходимое для выполнения экзаменационной работы, и распечатывают бланки. После завершения экзамена ответы переводят в электронный вид и отсылают в региональный центр обработки.

Цель тренировки - проверка и тренировка организационных моментов, а также корректировка времени. Всего в Корсакове приняли участие 45 одиннадцатиклассников из городских школ и школы села Раздольное. В рамках тестирования они выполнили экзаменационные задания по русскому языку.