Автоинспекторы Холмска акцию «Стань заметней на дороге»

Холмские автоинспекторы, совместно с ЮИДовцами школы №8 и «Светофором» провели пропагандистскую акцию «Стань заметней на дороге». Мероприятие проходило в районе средней образовательной школы № 8, когда юные пешеходы вместе с родителями возвращались после уроков домой.

Как рассказали ТИА «Острова» в холмском ОГИБДД ОМВД России, юные инспекторы движения вместе со «Светофором» напомнили детям правила перехода проезжей части, особенно в зимний период. то пешеходам необходимо быть видимыми в темное время суток, а именно иметь световозвращающий элемент на одежде, который значительно снижает риск возникновения дорожно – транспортных происшествий с их участием.

Чтобы стать заметней на дороге, школьникам рассказали и показали, как легко наклейки и другие световозвращающие значки крепятся к верхней одежде или портфелю. В свою очередь инспектор ГИБДД проводила беседы с родителями и рекомендовала им позаботиться о безопасности своего ребёнка на улице, особенно в темное время суток.

В заключение организаторы акции дарили ученикам фликеры, которые они сразу стали примерять на себя и пообещали всегда использовать их на улице.