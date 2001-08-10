Сахалинские депутаты посетили детский областной многопрофильный санаторий

Депутаты сахалинской облдумы (фракция «Единая Россия») Наталья Коршунова и Наталья Захарчук при участии областного Минздрава побывали с визитом в детском областном многопрофильном санатории в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Целью визита было увидеть общее состояние учреждения, понять потребность в обновлении медицинского оборудования, проверить качество питания детей и условия работы персонала. Основной деятельностью учреждения является оздоровление детей с бронхопульмонологическими заболеваниями в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящий момент здесь находятся 112 детей, распределенных по 7 группам. Период оздоровления для «часто болеющих» 2 месяца, для «тубинфицированных» - 3 месяца.

Основная категория – часто болеющие малыши после прекращения острого периода заболевания, а также дети с повышенной реакцией на пробу Манту, приехавшие по направлению тубдиспансера из районов и областной столицы.

Как рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава области Ирина Хегай, жалоб на работу учреждения нет, родителям нравится и пятиразовое питание, и отношение персонала к обязанностям. Чаще всего мамы просят направления на повторное предоставление путевки, ведь большое количество детей страдают от заболеваний дыхательной системы. Очередь ожидания за получением путевки доходит до 4 – 6 месяцев.

Жизнь здесь течет как в обычном детском саду, однако часть дня дети проводят в медицинских кабинетах согласно расписанию оздоровительных процедур. Главный врач учреждения Галина Зубкова показывает большой зал для музыкальных занятий, спортзал, баню. Врачи применяют современные немедикаментозные методы лечения - дыхательную и лечебную гимнастику, ингаляции, ультравысокочастотную терапию, лазеротерапию, занятия в сухом бассейне. И дети с удовольствием, по словам воспитателей, пьют кислородный коктейль, получают электролечение и массаж. Здесь есть и стоматологический кабинет с постоянным штатным врачом.

Летом санаторию исполнится 25 лет. Депутаты задали вопросы, нуждается ли здание в капитальном ремонте, или в косметическом.

- Косметический ремонт здесь проводится регулярно, обновляется и мебель, - рассказала главврач, руководитель с многолетним стажем, - проблем нет, но что касается обновления оборудования, с этой просьбой мы уже обратились в минздрав и попросили 1,5 миллиона рублей. Миллион рублей был выделен учреждению на обновление уличной детской площадки, заменен и забор на территории.

В планах минздрава развить на базе санатория нефрологическую группу, где будут проходить лечебные и профилактические процедуры дети с пиелонефритами, страдающие недержанием мочи, требующие санаторного комплексного лечения в течение двух месяцев - востребованность такая есть. Специалисты ищут оптимальные варианты, ведут расчеты, какое будет необходимо новое оборудование.

Идет обсуждение и второго направления – обеспечения санаторными путевками тубинфицированных детей. Если по Южно-Сахалинску проблем нет (детский сад №41 обеспечивает таким детям 94 места, детское отделение тубдиспансера – 50 мест, плюс места в настоящем санатории), то детей из районов в областную столицу отправляют не очень активно. Стоит задача максимально привлечь в областное учреждение детей дошкольного возраста из районов, поддержала коллегу ведущий советник отдела организации медицинской помощи министерства Наталья Панюшкина.

К сведению родителей, чтобы получить путевку в детский областной многопрофильный санаторий, такая потребность определяется по показаниям врачебной комиссии детской поликлиники, затем с направлением вы обращаетесь в отдел детства и родовспоможения областного минздрава и встаёте в очередь. Платные услуги учреждение не оказывает.

Наталья Коршунова и Наталья Захарчук, руководитель и замруководителя правления регионального отделения Союза женщин России, обещали оказывать учреждению всемерную поддержку. Визит состоялся в рамках партийных проектов «Детские сады - детям» и «России важен каждый ребенок».