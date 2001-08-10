Сахалинцы и курильчане начали обращаться за новой выплатой при рождении первенца

Прием документов на предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка ведется во всех отделениях Центра социальной поддержки Сахалинской области. К настоящему времени подано 18 заявлений в Невельском, Тымовском, Углегорском и Охинском районах, а также в Южно-Сахалинске. Уже принято решение о назначении выплаты четырем семьям, проживающим в островном регионе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Новая мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года по инициативе президента Владимира Путина. В соответствии с федеральным законодательством, ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Семьям, в которых родится первенец, установлена ежемесячная выплата - 14 734 рубля. Получателями новой выплаты в этом году, по предварительным данным, станут более 1200 сахалинских семей.

Право на эту выплату имеют семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал предыдущего года. В Сахалинской области в 2018 году она составляет 21 828 рублей. То есть семья из трех человек (папа, мама и ребенок) будет иметь право на получение выплаты, если ее общий доход не превышает 65 484 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата предоставляется семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. Сначала она оформляется на один год. По истечении этого срока необходимо будет подать новое заявление о продлении указанной выплаты.

Кроме того, семьи с детьми могут воспользоваться другими региональными мерами социальной поддержки. Областной социальный пакет, направленный на поддержку материнства и детства, весьма объемный и при этом ежегодно пополняется. В прошлом году на поддержку семей с детьми направлено более 4,7 миллиарда рублей (в 2016 году – 4,1 миллиарда рублей). В региональном бюджете 2018 года на эти цели предусмотрели уже 4,8 миллиарда рублей.

В числе новых региональных мер поддержки, действующих с 1 января 2018 года, – областной материнский (семейный) капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка для женщин в возрасте от 19 до 25 лет включительно.

Кроме того, сахалинские молодые семьи, у которых появился первый ребенок, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 54444 рубля, а для студенческих семей выплата при рождении ребенка составляет 57438 рублей. Также в области предоставляются ежемесячные выплаты на питание всем беременным женщинам и детям до трех лет. В 2018 году размер этих выплат составляет 2265 рублей, в курильских районах –4530 рублей.

Помимо этого, с прошлого года для семей с детьми действует льготная ипотека. В частности, при рождении первого ребенка предоставляется единовременная социальная выплата на уплату первоначального взноса в размере 500 тысяч рублей в случае заключения договора займа с АО «Сахалинское ипотечное агентство» под 7%.

Семьям с низкими доходами дополнительно предоставляются единовременная выплата до 30 тысяч рублей на приобретение коляски и товаров для новорожденных, а также адресная продовольственная помощь - один раз в квартал). Семьи с детьми до трех лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно воспользоваться услугами пунктов проката предметов первой необходимости и детского инвентаря. Во временное пользование здесь предоставляют коляски, кроватки, ходунки и т.п. Пункты проката организованы в регионе на базе девяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Действующие в Сахалинской области меры социальной поддержки дают позитивные результаты. Количество многодетных семей ежегодно увеличивается – в прошлом году их стало больше на 534 семьи. По сравнению с 2013 годом численность многодетных практически удвоилась, прирост составил 2789 семей. Кроме того, наблюдается положительная динамика в отношении семей с двумя и более детьми: доля рождений вторых и последующих детей в 2017 году составила 63% (2016 год – 62%).