В Южно-Сахалинске проходит образовательная программа конкурса «Лидер года»

Для участников конкурса «Лидер года – 2018» началась образовательная программа. В первую неделю работы со студентами, аспирантами, молодыми специалистами, занятыми в различных отраслях, своей историей успеха поделился председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Об этом ТИА «Острова» рассказали в центре молодежных инициатив.

Организатор событий Евгений Коль рассказал о секретах удачного публичного выступления. Лекцию на тему «Способы реализации социальных проектов в Сахалинской области. Управление временем проекта» прочитали директор Учебного центра "Активное образование", член общественной палаты Сахалинской области Илона Волошина и бизнес-тренер Елена Ковалева.

8 и 9 февраля конкурсанты приняли участие в открытой лекции по технологии социально-культурного проектирования. В качестве эксперта выступил директор гуманитарного лицея (Ижевск), кандидат педагогических наук, член правления международной ассоциации развивающего обучения, соучредитель и почетный член межрегиональной тьюторской организации Михаил Черемных. Участие в работе площадки приняли также педагоги областного центра.

В двухдневной образовательной программе от приглашенного эксперта акцент был сделан на практику. После небольшой теоретической части каждому необходимо было презентовать авторский проект. Затем вместе с лектором молодежь поэтапно разобрала, что необходимо делать для того, чтобы реализовать идею.

Уже в субботу, 10 февраля, с лекцией «Дизайн. Урбанистика. Теория городов» для участников «Лидера года» выступит творческий руководитель московской лаборатории дизайна, арт-директор шестого кинофестиваля «Край света» и участник «Мастерской урбанистики» Алексей Дружинин. А после лекции планируется провести воркшоп по вопросу создания «Сахалинского Арбата». Начало в 11:00, коворкинг «Море» (ТДЦ «Столица, 2 этаж).

На следующей неделе молодежь ждут образовательные встречи с представителями власти и бизнес сообщества.

В рамках конкурса, стартовавшего 5 февраля, запланированы образовательная и практическая программы. Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны». Партнерами проекта выступили Правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска, МБУ «Центр молодежных инициатив» и Сахалинский государственный университет. Проект реализовывается в рамках муниципального гранта конкурса социальных проектов «Мы и наш город».