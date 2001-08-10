С 2018 года на Сахалине расширили программу материнского капитала

С нынешнего года программа федерального материнского (семейного) капитала расширена с учетом новых демографических мер по поддержке семей с детьми. Им предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала, при условии, что второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на любые повседневные нужды.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в Сахалинской области прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. В Сахалинской области размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 14 тыс. 734 рубля.

Ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком.

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, на которого выдавался сертификат на материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми.

Сахалинские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Что программа федерального материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысяч рублей.