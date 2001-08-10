Полицейские Углегрска провели лекцию для школьников
В преддверии ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники ОМВД России по Углегорскому городскому округу провели лекцию для учащихся средней общеобразовательной школы №1 Углегорска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В начале встречи, руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Углегорскому ГО рассказал об особенностях службы в полиции, и какие требования предъявляются к кандидатам. Учащиеся были проинформированы об учебных заведениях МВД России, в которые можно поступить по окончанию школы, и о преимуществах обучения в данных учебных заведениях.
Далее выступили ветераны МВД в отставке. Они познакомили с историей образования ОМВД России по Углегорскому ГО, рассказал о сотрудниках отдела, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
После небольшой истории отдела, перед школьниками выступили сотрудники ГИБДД. Они рассказали детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Далее к вниманию детей были представлены специальные средства, которые находятся на вооружении полиции и приборы, используемые сотрудниками ГИБДД в служебной деятельности. А именно: алкотестер, прибор для измерения светопропускаемости стекл.
По окончанию мероприятия всем участникам вручили памятки по безопасности дорожного движения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:57 Сегодня Полицейские Углегрска провели лекцию для школьников
09:17 Сегодня С 2018 года на Сахалине расширили программу материнского капитала
- 10:07 Сегодня Турчак: Конкурс «Лидеры России» поможет партии сформировать кадровый резерв
10:39 Сегодня «Игорь Фархутдинов» прибыл в Корсаков
14:35 5 Февраля Победителей первенства ДФО по лыжным гонкам чествовали на Сахалине
14:56 5 Февраля Исторический парк «Россия – моя история» посетили за январь свыше 11 тысяч человек
- 14:18 7 Февраля Из рюкзака южносахалинки выкрали 50000 рублей
- 17:55 5 Февраля Власти Сахалина предлагают дать возможность получателям жилищных сертификатов самостоятельно выбирать район проживания
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
11:08 22 Января В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
12:45 23 Января Циклон охватит восемь районов Сахалина
Выбор редакции
- 16:46 Сегодня Островные баскетболисты определили победителей первенства области
- 16:26 Сегодня В Томари поздравили с 90-летием жительницу города Анну Абрамову
- 16:15 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся фестиваль песни «Время выбрало нас»
- 13:35 Сегодня Участники конкурса «Лидер года» обсудили проект «Сахалинского Арбата»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?