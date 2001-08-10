Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2018
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10:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Полицейские Углегрска провели лекцию для школьников

Полицейские Углегрска провели лекцию для школьников

В преддверии ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники ОМВД России по Углегорскому городскому округу провели лекцию для учащихся средней общеобразовательной школы №1 Углегорска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В начале встречи, руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Углегорскому ГО рассказал об особенностях службы в полиции, и какие требования предъявляются к кандидатам. Учащиеся были проинформированы об учебных заведениях МВД России, в которые можно поступить по окончанию школы, и о преимуществах обучения в данных учебных заведениях.

Далее выступили ветераны МВД в отставке. Они познакомили  с историей образования ОМВД России по Углегорскому ГО, рассказал о сотрудниках отдела, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

После небольшой истории отдела, перед школьниками выступили сотрудники ГИБДД. Они рассказали детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Далее к вниманию детей были представлены специальные средства, которые находятся на вооружении полиции и приборы, используемые сотрудниками ГИБДД в служебной деятельности. А именно: алкотестер, прибор для измерения светопропускаемости стекл.

По окончанию мероприятия всем участникам вручили памятки по безопасности дорожного движения.

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