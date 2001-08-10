Участники конкурса «Лидер года» обсудили проект «Сахалинского Арбата»

Проект под рабочим названием «Сахалинский Арбат», который предполагает создание в Южно-Сахалинске пешеходной зоны, обсудили участники конкурса «Лидер года». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Сейчас в Южно-Сахалинске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» идет обсуждение с горожанами проекта, который будет реализован в этом году, в случае если за него проголосуют большинство горожан 18 марта. Один из них - создание сахалинского Арбата с перекрытием для движения участка в границах: Коммунистический пр. (от пр. Мира до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от Компроспекта до А.Буюклы) и А.Буюклы (от ул. Дзержинского до пр. Мира). Проект вызвал жаркие споры: одни его поддерживают, другие считают ненужным городу, а также предлагают другие места для организации Арбата.

Подключились к обсуждению и участники конкурса «Лидер года», который сейчас проходит в Южно-Сахалинске (информацию о ходе конкурса можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте». Заинтересованные и полные идей ребята собрались в коворкинге «Море», чтобы озвучить свои предложения. Участники разбились на группы и пофантазировали, где мог бы расположиться Арбат. Одна из основных составляющих успешной пешеходной зоны — так называемая зона первого этажа, когда по обеим сторонам улицы расположены всевозможные магазинчики, кафе с верандами, культурные учреждения (театры, кинотеатры, музеи) и т. д. Отталкиваясь от этого правила, одна из команд предложила проект организации Арбата на ул. Карла Маркса от ул. Дзержинского до ул. Ленина. Таким образом пешеходная зона соединит сквер Чехов-центра и пл. Ленина. Вдоль улицы расположены кинотеатр и несколько кафе. Еще одно место, которое, по мнению участников, идеально подходит для пешеходной зоны, - ул. Есенина на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира. Она уже сейчас торговая улица со множеством магазинов, кафе. Еще одно предложение - поддержать историческую составляющую и организовать пешеходную улицу в японском стиле на ул. Леонова от краеведческого музея на север. Другой вариант - Коммунистический пр. от пл. Славы до ул. Комсомольской. Озвученные молодежью идеи будут переданы в МКП «Горархитектура».

Несмотря на множество озвученных вариантов для организации пешеходной зоны, основным проектом остается пространство сахалинского Арбата именно на Компроспекте. Он в числе 6 проектов, за которые смогут проголосовать южносахалинцы 18 марта. Детально ознакомиться с эскизными решениями можно в соответствующем разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска. Количество проектов может увеличиться. Свои предложения горожане могут высказать в ходе круглого стола в среду, 14 февраля в сахалинской областной библиотеке. Главной темой вновь станет обсуждение проекта «Сахалинского Арбата». Начало в 17.00, вход свободный.