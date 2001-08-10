Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2018
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10:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Руководитель рыбацкого объединения вошёл в исполнительное руководство Российского союза промышленников и предпринимателей

Руководителя всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева избрали вице-президентом общенационального бизнес-объединения — Российского союза промышленников и предпринимателей. Такое решение приняли участники съезда 9 февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководитель рыбацкого объединения впервые вошёл в исполнительное руководство одного из ведущих общенациональных бизнес-сообществ — Российского союза промышленников и предпринимателей. Избрание Германа Зверева связано с тем, что 8 февраля он стал председателем Координационного совета региональных отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе. В соответствии с положением о рабочих органах РСПП координационные советы в федеральных округах обеспечивают выработку согласованных предложений по вопросам развития соответствующего региона, обобщают основные проблемы в сфере предпринимательской активности и инвестиционного климата в регионах.

При избрании Германа Зверева председателем Координационного совета региональных отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе участники съезда учли успешный опыт работы Комиссии по развитию рыбного хозяйства и аквакультуры, которую он возглавляет с 2010 года.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Герман Зверев с мая 2008 года возглавляет ассоциацию добытчиков минтая со штаб-квартирой во Владивостоке. С 2010-го Зверев — председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре, член правления РСПП. В 2017 году его избрали зампредом общественного совета при Роспотребнадзоре. Его заслуги отметил президент России Владимир Путин.

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