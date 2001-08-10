В Сахалинской области вырос уровень рождаемости

По итогам 2017 года в Сахалинской области зафиксирован прирост населения. Средний показатель в регионе выше, чем на Дальнем Востоке и в стране. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Положительный естественный прирост на Сахалине и Курилах регистрируется уже несколько лет. За 12 месяцев 2017 года он составил 0,9 на 1000 населения. Коэффициент рождаемости - 12,9, это тоже выше средних показателей по Дальневосточному федеральному округу и всей России, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Происходящие в регионе положительные демографические процессы специалисты связывают с беспрецедентным количеством мер поддержки семей с детьми. Так, при рождении первенца женщинам от 19 до 25 лет выплачивается областной материнский капитал - 150 тысяч рублей. Положена и федеральная выплата - с этого года она введена по инициативе Президента Владимира Путина. А при появлении второго ребенка семья получает еще 200 тысяч.

Другой пример из действующего пакета соцподдержки – выплата на строительство и приобретение жилья - от 500 тысяч рублей до 2 миллионов (при заключении договора с Сахалинским ипотечным агентством).

Принятые меры уже доказали свою эффективность. Помимо естественного прироста населения растет продолжительность жизни островитян - за пятилетний период она увеличилась более чем на 3 года и сегодня составляет почти 68 лет. Больше на Сахалине и Курилах стало многодетных семей. По сравнению с 2013 годом их число удвоилось.

Чтобы сохранить условия для роста рождаемости в области повышают качество услуг медицинских учреждений. Особое внимание – беременным, для них запущена специальная программа.

«Мониторинг беременных» позволяет определить группу риска и направить женщину в соответствующий роддом. В информационной системе аккумулируется информация обо всех женщинах, которые готовятся стать мамами. Анализ состояния здоровья пациенток строится из 50 позиций. При обнаружении патологий женщину направляют в областной перинатальный центр для дополнительных исследований. Результат – Сахалин вошел в группу регионов с низкой младенческой смертностью. Показатель по итогам прошлого года составил 4,7 на 1000 родившихся.

- Информация о любых отклонениях в развитии плода попадает к нам. Все случаи детально разбираются и принимается решение по дальнейшему наблюдению и лечению пациенток. Например, в прошлом году при выявленных патологиях сердца у плода, пять женщин были направлены на родоразрешение в федеральный кардиоцентр. Сразу после рождения новорожденным сделали необходимые операции, предотвратив угрозу их жизни, - рассказал заведующий отделением УЗИ-диагностики областного перинатального центра Владимир Шальнев.

Вера Рахматова готовится стать мамой в третий раз. Женщина приехала в областной центр из Южно-Курильска.

- Все, что положено – УЗИ, анализы проводятся вовремя. Мне спокойно от того, что нахожусь под наблюдением. На роды иду легко, знаю, что здесь опытные специалисты, - делится Вера Рахматова.

Сахалинские женщины могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения в ведущих медицинских центрах страны, при этом им оплачиваются расходы на проезд. В 2017 за пределы области было направлено 265 пациенток. За год в результате ЭКО родилось 105 детей (с учетом забеременевших в 2016).

Напомним, приоритетность демографической политики неоднократно обозначалась в Посланиях Президента России Федеральному Собранию. В конце прошлого года глава государства предложил пакет мер по поддержке рождаемости. В частности, Президент предложил ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет, а также продлить программу материнского капитала до конца 2021 года.

- Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие. Здесь нужна активная последовательная работа по всем направлениям: и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости – фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития, - отметил тогда Владимир Путин.