В Южно-Сахалинске пройдут «Зимние забавы»

Семейный снежный фестиваль «Зимние забавы» состоится в Южно-Сахалинске 17 февраля на площадке перед ККЗ «Комсомолец». Мероприятие начнется в 12:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.

Все желающие смогут поучаствовать в конкурсно-игровой программе и подвижных играх (интерактивные крестики-нолики, снежный тир). Также в программе - беговелогонки и беговелотесты в рамках Strider Adventure Zone от «Школы уличного спорта». Запланированы старты для детей от 2 до 4 лет, а затем в 13:00 состоится открытый урок для детей от 2 до 5 лет.

Главной частью мероприятия станет увлекательный квест «Зимние забавы». На каждой из шести станций участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания. Организаторы отмечают, что командам дается 10 минут на прохождение одного этапа. При подведении итогов квеста будет учитываться не время, а количество набранных баллов. Для участия в квесте необходимо заполнить специальную форму. Пройти регистрацию также можно в день проведения квеста, с 11:30 до 12:00. По правилам в состав команды должно входить от трех до четырех человек. Возраст участников не ограничен, но организаторы обращают внимание, что в команде должно быть не менее одного участника в возрасте от 14 до 30 лет.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-924-198-22-27.