Урок мужества провели для третьеклассников школы № 7 Южно-Сахалинска

Урок мужества накануне 23 февраля прошел в начальной общеобразовательной школе № 7 города Южно-Сахалинска. Мероприятие приурочили сразу к нескольким значимым для российской истории датам: 100-летию со дня образования Рабоче-крестьянской Красной армии и военных комиссариатов, а также к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 73-й годовщине освобождения советскими войсками узников Освенцима. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Открыл встречу неформальный гимн пограничных и танковых войск СССР и России «Три танкиста». Песню исполнила вокальная группа 3«Е» класса - победитель городского фестиваля-конкурса патриотической песни и художественного чтения «Виктория».

Затем помощник военного комиссара Сахалинской области и руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» Андрей Фугенфиров рассказал школьникам о нелегких испытаниях, выпавших на долю блокадников и узников фашистских концлагерей, о подвигах их ровесников, защищавших Родину от врагов. Участник городского фестиваля-конкурса «Виктория» Азис Сартаев прочитал «Балладу о маленьком разведчике».

Ребята с интересом слушали тех, кто перенес все тяготы страшных войн, прошел огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. О своем непростом детстве собравшимся рассказала блокадница Ленинграда Нина Викторовна Мигунова. Маленькой девочкой она вместе с мамой и тремя братьями и сестрами провела в осажденном городе 872 дня. Продолжением рассказа Нины Викторовны стало стихотворение А.Молчанова «Тихвин. 14 октября 1941» в исполнении Виктории Димановой, участницы фестиваля-конкурса «Виктория».

Бывшая несовершеннолетняя узница одного из трудовых концлагерей Германии Валентина Васильевна Азаренко поведала юным слушателям о страшных буднях лагеря смерти, о том, как удалось выжить. С 5 лет Валя с младшей сестрой, мамой, бабушкой и тетей была в лагере 4 года.

- На протяжении всех этих лет бабушка говорила, что мы все равно вернемся домой, нас обязательно освободят русские. И, когда 9 мая объявили об окончании войны и нам предложили остаться жить в Германии, она однозначно сказала: «Домой!» Думаю, именно вера русского человека и помогла нам выжить. Самое отчетливое воспоминание тех страшных лет - голод. Хоть мама с бабушкой старались достать еду, мы все равно все время хотели кушать, были голодными. Ели даже траву. До сих пор смотрю на продукты, и все время хочется поесть. Война - это самое страшное, что было в моей жизни, - призналась бывшая несовершеннолетняя узница фашизма.

Продолжил встречу студент промышленно-экономического техникума Александр Уразов, возглавляющий сахалинский молодежный военно-патриотический общественный фонд «Пионер». Молодой человек продемонстрировал ребятам боевое оружие времен Великой Отечественной войны: винтовки, автоматы, пистолеты, штыки, пулеметы и др.

Выступил перед обучающимися и ветеран боевых действий в Афганистане, заместитель председателя Сахалинского областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, член Общественного совета при УВД по Сахалинской области Андрей Старков. Он познакомил присутствующих с войной, которая долгое время никому не была известна, а также рассказал о военной операции, участником которой он был.

По окончании встречи представитель командования 68-го армейского корпуса Максим Данилов пожелал ребятам хорошо учиться, быть здоровыми и мирного неба над головой.

Заключительным аккордом встречи стала песня «Мир без войны» в исполнении вокальной группы учащихся 3«Е» класса.

Во всех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска проходят мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию. В общей сложности в них примут участие порядка 22 тысяч школьников.