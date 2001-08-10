Молодых предпринимателей приглашают на бесплатный семинар в Южно-Сахалинске
Управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска начинает серию образовательных программ для молодых и начинающих предпринимателей, которые планируют представить свой проект на конкурсе «Лучшая бизнес-идея». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Первый бесплатный практико-ориентированный семинар «От идеи до воплощения» состоится 15 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (ул. Хабаровская, 78), начало в 15.00. Вход свободный.
На лекции слушателям расскажут о том, как составить пошаговый алгоритм для реализации своей идеи, научат технике достижения поставленных целей и привлечения инвесторов. Семинар проведет член Общественного совета при Минвостокразвития РФ, член Общественного совета при министерстве финансов Сахалинской области, эксперт в области предпринимательства и профориентации, бизнес-тренер, предприниматель с 25-летним стажем Виталий Афанасьев.
Также в рамках программы поддержки молодых и начинающих предпринимателей запланированы проект «Школа молодых предпринимателей» и муниципальный форум будущих бизнесменов. Финальным этапом станет конкурс «Лучшая бизнес-идея», участники которого поборются за призовой фонд.
Как отмечают организаторы, все эти мероприятия направлены на обучение молодежи практическим вопросам ведения бизнеса и оказание им комплексной поддержки в части реализации их предпринимательских инициатив.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 312-599 (доб. 5) и электронной почте a.nam@yuzhno-sakh.ru.
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